Британія буде використовувати ШІ для захисту від росії підводних кабелів і трубопроводів

Велика Британія буде використовувати штучний інтелект для «відстеження та стримування» російських підводних човнів у рамках нового багатомільйонного проєкту «Атлантичний бастіон» для захисту британських підводних кабелів і трубопроводів.

Про це повідомляє The Independent.

Як зазначається, підводна інфраструктура є життєво важливою для Великої Британії, оскільки вона передає 99% міжнародних телекомунікаційних даних та транспортує важливі енергоносії, такі як електроенергія, нафта та газ.

За словами представника Міністерства оборони Британії, військово-морський проєкт «Атлантичний бастіон» «об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотники за допомогою технології акустичного виявлення на базі штучного інтелекту та інтегрує їх у цифрову мережу наведення».

«Атлантичний бастіон» створить передові гібридні військово-морські сили для захисту Великої Британії та союзників по НАТО від нових загроз. Це дасть змогу виявляти, відстежувати та, за необхідності, діяти проти супротивників на величезних площах океану", — додав представник Міноборони.

Оголошуючи про ці плани, міністр оборони Джон Гілі сказав, що це буде «високотехнологічна гібридна бойова сила для виявлення, стримування та знищення тих, хто загрожує нам».

«Ми знаємо, що робить путін. Ми знаємо, що путін розробляє. І ми бачили, наприклад, протягом останніх тижнів, як їхній шпигунський корабель „Янтар“ входив і виходив з вод Великої Британії, і ми здатні їх виявити, незалежно від того, чи вони на поверхні, чи під водою. Ми здатні їх знайти, відстежити і, якщо буде потрібно, ми разом з союзниками готові вжити заходів, щоб їх стримати», — сказав Гілі.

Він додав, що «нова ера загроз вимагає нової ери оборони».

Міністерство оборони та промисловості інвестувало в проєкт 14 млн фунтів стерлінгів на тестування та розробку, а 26 компаній з Великої Британії та Європи подали свої пропозиції.

Це сталося після того, як уряд оголосив, що Велика Британія та Норвегія готуються підписати історичний оборонний пакт, який передбачає створення об’єднаного військово-морського флоту, спеціально призначеного для відстеження російських підводних човнів у Північній Атлантиці.

Цей крок також зроблено після того, як нещодавно було повідомлено про пошкодження кабелів у Балтійському морі, а розвідка оборони Великої Британії встановила, що росія модернізує свій флот для атак на підводні кабелі та трубопроводи.

