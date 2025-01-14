Швеція виявила пошкодження кабелю Nordbalt у Балтійському морі — Finance.ua

Швеція виявила пошкодження кабелю Nordbalt у Балтійському морі Сьогодні 22:21 — Світ

Міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що на ще одному кабелі в Балтійському морі — Nordbalt між Швецією та Литвою були знайдені пошкодження від якоря.

Про це повідомляє SVT.

За його словами, пошкодження, ймовірно, було спричинене китайським кораблем Yi Peng 3. Корабель розірвав і пошкодив кабелі між Швецією і Литвою, Німеччиною і Фінляндією 17 і 18 листопада, коли стояв на якорі приблизно за 160 км від берега.

Правоохоронці розслідують інцидент. На їх думку, судно зробило це навмисно, оскільки капітан був завербований російськими спецслужбами. 25 грудня один з електричних кабелів між Естонією та Фінляндією був перерізаний танкером Eagle S, який, як підозрюють, належить до російського «тіньового флоту».

Болін, зазначив, що всі ці інциденти можуть бути пов’язані з відключенням країн Балтії від білорусько-російської електромережі у лютому.

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«Те, що повідомляють шведські ЗМІ, показує, що ми не можемо вірити у випадковість того, що відбувається в Балтійському морі. Ми повинні дуже серйозно ставитися до цих випадків саботажу або спроб саботажу цієї інфраструктури. І це показує, що швидка реакція НАТО необхідна для захисту інтересів наших споживачів і, власне, всієї нашої інфраструктури, а також ринку електроенергії і стабільності цін», — прокоментував інцидент заступник міністра енергетики Литви Арнольдас Пікжірніс в інтерв’ю LRT.

Як заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон Швеція не перебуває у стані війни, але і не живе в мирний час. Він зазначив, що Швеція вперше надає ресурси силам НАТО, і також уперше сили НАТО будуть стежити за Балтійським морем і всім регіоном через підвищену загрозу об’єктам інфраструктури.

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