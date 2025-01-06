Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю біля свого узбережжя, — FT — Finance.ua
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Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю біля свого узбережжя, — FT

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Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова. Це призвело до тимчасового порушення зв’язку.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, кабель було пошкоджено 3 січня поблизу порту Кілунг. Там вантажне судно Shunxing39, зареєстроване під прапором Камеруну, ймовірно, пошкодило підводний кабель, який є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи.
Попри те, що судно належить зареєстрованій у Гонконзі компанії Jie Yang Trading Limited, її директором є громадянин Китаю Го Веньцзе. У Тайвані ввважають, що цей інцидент може бути частиною стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова.
У Тайвані стурбовані тим, що Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв’язки острова і спробувати анексувати країну.
«Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна», — заявив представник берегової охорони Тайваню.
За даними берегової охорони Тайваню, судно Shunxing39 підняло якір у місці, де був розірваний кабель.
«Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів», — сказав високопоставлений чиновник служби національної безпеки Тайваню. «Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до „тіньового флоту“ росії», — додав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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