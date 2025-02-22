«Дубайська петля»: в ОАЕ з’явиться високошвидкісна підземна транспортна мережа — Finance.ua
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«Дубайська петля»: в ОАЕ з’явиться високошвидкісна підземна транспортна мережа

Технології&Авто
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«Дубайська петля»: в ОАЕ з’явиться високошвидкісна підземна транспортна мережа
«Дубайська петля»: в ОАЕ з’явиться високошвидкісна підземна транспортна мережа
Компанія Ілона Маска The Boring Company отримала зелене світло на будівництво амбітного проекту «Дубайська петля» в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця високошвидкісна підземна транспортна мережа має з’єднати найбільш завантажені райони Дубая за допомогою тунелів загальною довжиною 17 кілометрів.
Як повідомляє Daily Mail, на першому етапі реалізації проекту планується створення 11 станцій, де пасажири зможуть переміщатися на електромобілях зі швидкістю до 160 кілометрів на годину. «Дубайська петля» обіцяє стати справжнім проривом у транспортній системі міста, адже вона зможе перевозити понад 20 000 пасажирів за годину. У майбутньому ж пропускна здатність системи може зрости до вражаючих 100 000 осіб на годину.
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Цей проект багато в чому перегукується з вже існуючою системою Vegas Loop у Лас-Вегасі, де з 2021 року успішно функціонують п’ять станцій.
«Дубайська петля» має всі шанси стати ще одним прикладом успішної реалізації інноваційних транспортних рішень від The Boring Company, які допомагають зробити міста більш зручними та ефективними для життя.
За матеріалами:
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