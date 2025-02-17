Україна та ОАЕ співпрацюватимуть для створення продовольчого хабу — Президент (підписано угоду) Сьогодні 15:33

Україна та ОАЕ співпрацюватимуть для створення продовольчого хабу — Президент (підписано угоду), www.president.gov.ua

Об’єднані Арабські Емірати стануть партнером України у створенні першого продовольчого хабу на африканському континенті.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.

«Ми також домовилися, що працюватимемо в партнерстві над проєктом, який давно хотіли запустити, але не було часу й можливості. Це хаби (продовольчі) на території африканського континенту. Першого партнера знайдено — це ОАЕ», — сказав глава держави.

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Президент України Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном у розширеному форматі та тет-а-тет. Зокрема, обговорювалися потенційні проєкти щодо створення продовольчого хабу в Єгипті та можливості реалізації програм у сільському господарстві в Україні.

Зеленський у зверненні до народів Африки заявляв, що Україна готова будувати продовольчі хаби в Африці.

Раніше він зазначав, що хаби на мільйони тонн зерна в країнах Африки й інших чутливих регіонах матимуть на меті покращення доступу до українського збіжжя, а також посилення глобальної продовольчої безпеки.

Україна та ОАЕ підписали угоду про вільну торгівлю

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода про вільну торгівлю із країнами Перської затоки, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу на ринки товарів для обох країн. Українські товари матимуть повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

«Це історична подія, адже йдеться про першу угоду в найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, а й у цілому регіони Затоки», — прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

За оцінками Мінекономіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році склало $51,5 млн. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема, борошномельне виробництво та виробництво олії.

Укрінформ За матеріалами:

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