0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит державного бюджету в єврозоні та ЄС становить 3,2% ВВП

76
Дефіцит державного бюджету в єврозоні та ЄС становить 3,2% ВВП
Дефіцит державного бюджету в єврозоні та ЄС становить 3,2% ВВП
У третьому кварталі 2025 року сезонно скоригований коефіцієнт дефіциту загальнодержавного бюджету до ВВП становив 3,2% у єврозоні (EA20) та в ЄС.
У ІІІ кварталі 2025 року коефіцієнти дефіциту до ВВП у єврозоні та ЄС зросли порівняно з другим кварталом 2025 року.
Коефіцієнт дефіциту до ВВП у єврозоні збільшився порівняно з 2,8% у другому кварталі 2025 року, тоді як коефіцієнт дефіциту до ВВП у ЄС збільшився порівняно з 2,9% у попередньому кварталі.
Ці дані опублікував Євростат, статистичне управління Європейського Союзу.

Сезонно скориговані державні доходи та витрати для єврозони та ЄС

У третьому кварталі 2025 року загальні державні доходи в єврозоні становили 46,7% ВВП. Незначне зниження порівняно з 46,8% у другому кварталі 2025 року було головним чином зумовлене збільшенням сезонно скоригованих загальних державних доходів в абсолютному вираженні приблизно на 13 мільярдів євро, яке було компенсовано зростанням ВВП.
Загальні державні витрати в єврозоні становили 49,9% ВВП, що є збільшенням порівняно з попереднім кварталом (49,5% ВВП) через збільшення сезонно скоригованих загальних державних витрат приблизно на 32 мільярди євро.
Дефіцит державного бюджету в єврозоні та ЄС становить 3,2% ВВП
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems