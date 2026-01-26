Дефіцит державного бюджету в єврозоні та ЄС становить 3,2% ВВП Сьогодні 09:33

У третьому кварталі 2025 року сезонно скоригований коефіцієнт дефіциту загальнодержавного бюджету до ВВП становив 3,2% у єврозоні (EA20) та в ЄС.

У ІІІ кварталі 2025 року коефіцієнти дефіциту до ВВП у єврозоні та ЄС зросли порівняно з другим кварталом 2025 року.

Коефіцієнт дефіциту до ВВП у єврозоні збільшився порівняно з 2,8% у другому кварталі 2025 року, тоді як коефіцієнт дефіциту до ВВП у ЄС збільшився порівняно з 2,9% у попередньому кварталі.

Ці дані опублікував Євростат , статистичне управління Європейського Союзу.

Сезонно скориговані державні доходи та витрати для єврозони та ЄС

У третьому кварталі 2025 року загальні державні доходи в єврозоні становили 46,7% ВВП. Незначне зниження порівняно з 46,8% у другому кварталі 2025 року було головним чином зумовлене збільшенням сезонно скоригованих загальних державних доходів в абсолютному вираженні приблизно на 13 мільярдів євро, яке було компенсовано зростанням ВВП.

Загальні державні витрати в єврозоні становили 49,9% ВВП, що є збільшенням порівняно з попереднім кварталом (49,5% ВВП) через збільшення сезонно скоригованих загальних державних витрат приблизно на 32 мільярди євро.

