Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки

Через обстріли ворога та перебої з електропостачанням поїзди все частіше прибувають до великих міст після опівночі, коли вже діє комендантська година. Щоб пасажири могли безпечно дістатися додому, Укрзалізниця разом із сервісами Uklon і Bolt запустила спільну ініціативу підтримки.
Чому це важливо
Пасажири, які прибувають уночі, часто мають обмежені варіанти пересування містом. Натомість доступні поїздки з вокзалу зменшать ризики та зекономлять час.
Що пропонує Uklon
Uklon надає знижку на нічні поїздки від київського вокзалу додому для пасажирів, чиї поїзди прибули після початку комендантської години.
Щоб скористатися:
- встановити застосунки Укрзалізниці та Uklon;
- у застосунку УЗ в розділі «Залізні пропозиції» отримати промокод;
- активувати його в застосунку Uklon.
Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний один раз за ніч одним користувачем.
Що пропонує Bolt
Bolt оперативно реагує на затримки поїздів: у нічний час збільшує кількість авто біля вокзалів і стримує ціни.
Також діє постійна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з та до вокзалів. Окремі промокоди надані й для залізничників — для службових маршрутів.
Укрзалізниця також зазначила, що відкрита до нових партнерств, якщо вони допомагають пасажирам у складних умовах.
Куди можна їхати вночі
Раніше ми повідомляли, що сервіси таксі Uklon та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до КМДА та КМВА за дозволом працювати у комендантську годину. Вночі можна дістатися до:
- до «Пунктів незламності» та місць обігріву;
- до локацій, де є світло та зв’язок;
- до лікарень;
- на залізничний вокзал;
- для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.
