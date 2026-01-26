Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки

Через обстріли ворога та перебої з електропостачанням поїзди все частіше прибувають до великих міст після опівночі, коли вже діє комендантська година. Щоб пасажири могли безпечно дістатися додому, Укрзалізниця разом із сервісами Uklon і Bolt запустила спільну ініціативу підтримки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Чому це важливо

Пасажири, які прибувають уночі, часто мають обмежені варіанти пересування містом. Натомість доступні поїздки з вокзалу зменшать ризики та зекономлять час.

Що пропонує Uklon

Uklon надає знижку на нічні поїздки від київського вокзалу додому для пасажирів, чиї поїзди прибули після початку комендантської години.

Щоб скористатися:

встановити застосунки Укрзалізниці та Uklon;

у застосунку УЗ в розділі «Залізні пропозиції» отримати промокод;

активувати його в застосунку Uklon.

Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний один раз за ніч одним користувачем.

Що пропонує Bolt

Bolt оперативно реагує на затримки поїздів: у нічний час збільшує кількість авто біля вокзалів і стримує ціни.

Також діє постійна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з та до вокзалів. Окремі промокоди надані й для залізничників — для службових маршрутів.

Читайте також Повернення квитків на потяг — яку суму компенсує Укрзалізниця

Укрзалізниця також зазначила, що відкрита до нових партнерств, якщо вони допомагають пасажирам у складних умовах.

Куди можна їхати вночі

Раніше ми повідомляли , що сервіси таксі Uklon та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до КМДА та КМВА за дозволом працювати у комендантську годину. Вночі можна дістатися до:

до «Пунктів незламності» та місць обігріву;

до локацій, де є світло та зв’язок;

до лікарень;

на залізничний вокзал;

для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.