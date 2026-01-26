0 800 307 555
Як дешевше доїхати на таксі вночі: УЗ домовилася про знижки

Особисті фінанси
79
Через обстріли ворога та перебої з електропостачанням поїзди все частіше прибувають до великих міст після опівночі, коли вже діє комендантська година. Щоб пасажири могли безпечно дістатися додому, Укрзалізниця разом із сервісами Uklon і Bolt запустила спільну ініціативу підтримки.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Чому це важливо

Пасажири, які прибувають уночі, часто мають обмежені варіанти пересування містом. Натомість доступні поїздки з вокзалу зменшать ризики та зекономлять час.

Що пропонує Uklon

Uklon надає знижку на нічні поїздки від київського вокзалу додому для пасажирів, чиї поїзди прибули після початку комендантської години.
Щоб скористатися:
  • встановити застосунки Укрзалізниці та Uklon;
  • у застосунку УЗ в розділі «Залізні пропозиції» отримати промокод;
  • активувати його в застосунку Uklon.
Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний один раз за ніч одним користувачем.

Що пропонує Bolt

Bolt оперативно реагує на затримки поїздів: у нічний час збільшує кількість авто біля вокзалів і стримує ціни.
Також діє постійна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з та до вокзалів. Окремі промокоди надані й для залізничників — для службових маршрутів.
Укрзалізниця також зазначила, що відкрита до нових партнерств, якщо вони допомагають пасажирам у складних умовах.

Куди можна їхати вночі

Раніше ми повідомляли, що сервіси таксі Uklon та Bolt розпочали цілодобову роботу в Києві після звернення до КМДА та КМВА за дозволом працювати у комендантську годину. Вночі можна дістатися до:
  • до «Пунктів незламності» та місць обігріву;
  • до локацій, де є світло та зв’язок;
  • до лікарень;
  • на залізничний вокзал;
  • для доставки ліків чи продуктів першої необхідності.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
