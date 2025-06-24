Що варто знати про неплатоспроможність та банкрутство в Україні — Finance.ua

Що варто знати про неплатоспроможність та банкрутство в Україні Сьогодні 20:01

Що варто знати про неплатоспроможність та банкрутство в Україні

У сучасних економічних умовах питання неплатоспроможності залишається надзвичайно актуальним. У Мін’юсті зазначають : якщо боржник не може виконати свої фінансові зобов’язання, це негативно впливає не лише на його власну діяльність, а й на інтереси кредиторів, стабільність ринку та загальний стан економіки держави.

Законодавче регулювання банкрутства

Основним документом, що регулює процедури банкрутства, є Кодекс України з процедур банкрутства. У ньому визначено правила відновлення платоспроможності юридичних осіб або визнання їх банкрутами з метою задоволення вимог кредиторів. Окремо також передбачено механізми відновлення платоспроможності фізичних осіб.

Водночас, положення цього Кодексу не застосовуються до банків, які ліквідуються відповідно до спеціальних законів — «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Що таке неплатоспроможність

Згідно з Кодексом, неплатоспроможність — це ситуація, коли боржник (крім страховика або кредитної спілки) не може виконати свої грошові зобов’язання після настання строку їх виконання, і вирішити цю ситуацію можна лише через процедури, визначені Кодексом.

Також термін «неплатоспроможність» може бути офіційно встановлений Національним банком України — зокрема щодо страховиків.

Які існують процедури у справах про банкрутство

1. Превентивна реструктуризація

Це комплекс заходів, спрямованих на попередження неплатоспроможності. До них можуть входити зміни в управлінні, структурі активів і зобов’язань, операційна або фінансова перебудова бізнесу тощо.

Процедура превентивної реструктуризації може бути ініційована лише самим боржником через господарський суд за місцем його реєстрації.

2. Судові процедури банкрутства

Кодекс передбачає кілька етапів судового розгляду справи про банкрутство:

розпорядження майном боржника,

санація (фінансове оздоровлення),

ліквідація банкрута.

Ці процедури проводяться відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Провадження у справі про банкрутство може бути відкрито за заявою як кредитора, так і самого боржника. Усі справи розглядаються господарськими судами за місцем реєстрації юридичної особи.

Господарський суд, що веде справу про банкрутство, вирішує всі пов’язані з нею спори, зокрема:

майнові спори та спори про стягнення заборгованості;

спори щодо дій боржника — наприклад, про визнання недійсними договорів або результатів аукціону;

трудові спори: щодо заробітної плати чи поновлення на посаді;

спори з податковими органами про визначення та сплату податкового боргу.

Як відбувається розгляд справи?

Одразу після відкриття провадження вводиться процедура розпорядження майном боржника. Після її завершення суд або переходить до наступного етапу (санації чи ліквідації), або закриває справу, якщо підстав для подальших дій немає.

у статті за посиланням. До слова, з жовтня 2019 року в Україні з’явилася процедура банкрутства фізосіб. Це мало допомогти банкам розв’язати проблему «поганих» кредитів, виданих «фізикам», а останнім — позбутися старих боргів і відновити фінансову репутацію. Детальніше про процедуру ми розповідали

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.