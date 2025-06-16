Топ-3 супербюджетні телефони за ціною від 2500 грн — Finance.ua

Топ-3 супербюджетні телефони за ціною від 2500 грн Сьогодні 09:13 — Фондовий ринок

Топ-3 супербюджетні телефони за ціною від 2500 грн

У цьому рейтингу опинилися телефони Xiaomi Redmi A5, ZTE Blade A35, Motorola Moto G04, HMD Pulse, Tecno Spark Go 1 з хорошими батареями на 5000 мАг.

Xiaomi Redmi A5

Доступний смартфон від Xiaomi має в своєму розпорядженні IPS-екран з діагоналлю 6,88 дюйма і роздільною здатністю 1640×720 пікселів, частотою оновлення 120 Гц. При цьому його яскравість становить максимум 450 ніт, тож він буде сліпнути на сонці. Але від бюджетника високої якості очікувати і не доводиться.

Під капотом розміщений чип Unisoc T7250 з графічним прискорювачем Mali-G57 MP1 і операційною системою Android 15. Основна камера складається з 2-х датчиків на 32 Мп (ширококутний об’єктив). Камера може знімати відео з роздільною здатністю максимум 1080p (30 кадрів/с). Селфі-камера обладнана датчиком на 8 Мп.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 5200 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 15 Вт. Пластиковий корпус захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP52. Смартфон має Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, системи навігації GPS, GLONASS, Galileo і BeiDou.

Ціна Xiaomi Redmi A5 в Україні: 3 099 — 3 942 грн.

Motorola Moto G04

Недорогий смартфон отримав від розробників IPS LCD-екран з діагоналлю 6,56 дюйма, роздільною здатністю 720×1612 точок, частотою 90 Гц. Роботу забезпечують процесор Unisoc T606, операційна система Android 14, оперативна пам’ять об’ємом 4 ГБ і вбудована на 64 ГБ (є можливість розширення до 1 ТБ за допомогою microSD). Основна камера має сенсор 16 Мп, а селфі-камера — на 5 Мп.

Апарат також має акумулятор ємністю 5000 мАг. У комплект поставки входить зарядка потужністю 10 Вт, так що заряджатися швидко пристрій не буде. Смартфон дає змогу користуватися 2-ма SIM-картами. Ступінь захисту його корпусу відповідає стандарту IP52, що обіцяє захистити від вологи, піску і пилу.

Ціни на Moto G04: 2 949 — 3 799 грн.

ZTE Blade A35

Телефон з IPS-дисплеєм, діагональ якого сягає 6,6 дюйма, а роздільна здатність 1600×720 пікселів, підходить для простих завдань. ZTE Blade A35 обладнаний процесором UNISOC SC9863A, оперативною пам’яттю на 2 або 4 ГБ і вбудованою пам’яттю на 64 ГБ (є можливість розширення до 256 ГБ завдяки microSD). Операційна система застаріла — Android 12 Go Edition, однак цілком підійде для гаджета з обмеженими можливостями. Основна камера отримала датчики на 8 Мп, але здатна знімати в режимах «портрет» і HDR. Селфі-камера ще скромніша, бо має сенсор на 5 Мп.

Бюджетний смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, завдяки якому може працювати 2 дні без підзарядки. На борту є також 3,5-міліметровий роз’єм для навушників, слоти для 2-х SIM-карт і 4G LTE-модуля, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 802.11ac.

Ціна смартфона ZTE Blade A35: 2 598 — 3 499 грн.

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