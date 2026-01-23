Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року у 10 категоріях Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

Xiaomi 17 Ultra отримав звання головного камерафона 2025 року

Техновидання GizmoChina підбило підсумки 2025 року та склало рейтинг найкращих смартфонів у десяти категоріях.

Публікацію підготували на початку 2026 року, оскільки наприкінці минулого року на ринок вийшло кілька важливих флагманів, серед яких Xiaomi 17 Ultra.

Кращі смартфони 2025 року у різних категоріях

Найкращим камерофоном року визнали Xiaomi 17 Ultra, створений у співпраці з Leica, завдяки великим сенсорам, просунутій оптиці та глибокій інтеграції з фотобрендом.

У сегменті ігрових смартфонів лідерами стали iQOO 15 та REDMAGIC 11 Pro+, орієнтовані на високу продуктивність і тривалі ігрові сесії.

Звання кращого складаного смартфона дісталося Huawei Mate X7 за збалансовані характеристики, покращені камери та програмну оптимізацію.

Найбільш вдалим компактним пристроєм року назвали vivo X300.

Серед захищених моделей переміг Doogee V MAX Play з великою батареєю та вбудованим проєктором.

У категорії великих смартфонів кращим став Oppo Find X9 Pro, а за найвиразніший дизайн нагороду отримав Xiaomi 17 Pro Max.

Звання «вбивці флагманів» дісталося Honor Win RT за поєднання високої продуктивності та автономності, а найкращим бюджетним смартфоном визнали iQOO Z10 Turbo Pro.

Окремо експерти відзначили iPhone 17, який отримав нагороду як найпомітніше оновлення року завдяки екрану з високою частотою оновлення, зростанню енергоефективності та оновленій фронтальній камері, що дозволило базовому iPhone наблизитися до рівня конкурентів на Android.

