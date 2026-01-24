Asus остаточно виходить з ринку смартфонів Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

ASUS розповіла, чому призупиняє запуск нових смартфонів

Компанія Asus офіційно підтвердила, що більше не планує випускати нові смартфони і фактично залишає цей сегмент ринку.

Про це заявив голова ради директорів Asus Джонні Ши під час спеціального заходу в виставковому центрі Taipei Nangang, повідомляє GSMArena.

Чому Asus призупиняє запуск нових смартфонів

За словами Ши, надалі Asus зосередить фінансові та інженерні ресурси на комерційних комп’ютерах, а також на напрямах «фізичного штучного інтелекту» — зокрема робототехніці та розумних окулярах.

Водночас компанія запевнила, що не залишить нинішніх користувачів без підтримки: сервісне обслуговування, програмні оновлення та гарантійні зобов’язання для вже проданих смартфонів збережуться.

Скільки заробила Asus у 2025 році

Під час виступу керівник також підбив фінансові підсумки року. За його словами, виручка Asus у 2025 році сягнула приблизно $23,4 млрд, що на 26% більше, ніж роком раніше.

Особливо швидке зростання показав бізнес із серверів для ШІ — цей напрям подвоївся та зріс на 100%, перевершивши власні прогнози компанії.

Останніми роками присутність Asus на смартфонному ринку поступово скорочувалася. Компанія зменшила лінійку Zenfone та суттєво пригальмувала випуск ігрових ROG Phone.

У 2025 році Asus представила лише дві моделі — ROG Phone 9 FE та Zenfone 12 Ultra, які, за неофіційними оцінками, не змогли показати високі продажі.

