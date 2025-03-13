Asus представила перший у світі монітор із функцією очищення повітря — Finance.ua

Asus представила перший у світі монітор із функцією очищення повітря Сьогодні 04:23 — Фондовий ринок

Asus представила перший у світі монітор із функцією очищення повітря

Asus представила нову серію моніторів VU Air Ionizer, оснащену унікальною технологією очищення повітря. Кожен із цих моніторів має вбудований іонізатор, який, за заявою компанії, здатний видаляти до 90% забруднюючих частинок із повітря в робочому просторі об’ємом 1 м³.

Лінійка включає три моделі з різними розмірами екранів. 24-дюймовий VU249HFI-W і 27-дюймовий VU279HFI-W мають однакову роздільну здатність 1920×1080 за частоти оновлення 100 Гц, оснащені IPS-панелями з контрастністю 1300:1 і яскравістю 250 ніт. У той час як 34-дюймовий VU34WCIP-W використовує VA-матрицю з роздільною здатністю 3440×1440 пікселів і співвідношенням сторін 21:9.

Крім того, всі три моделі підтримують технологію VRR з частотою оновлення від 48 Гц і часом відгуку 1 мс, що може бути цікаво для геймерів.

У плані цін лінійка доступна для широкого кола користувачів. Asus VU249HFI-W можна придбати від 130 доларів (5 тисяч гривень), Asus VU279HFI-W — від 160 доларів (6 тисяч гривень), а Asus VU34WCIP-W стартує з цінника 360 доларів (15 тисяч гривень). Усі монітори поставляються з бонусом — безкоштовним місяцем підписки на Adobe Creative Cloud.

Раніше ми розповідали, що компанія Viewsonic випустила найдешевший монітор із частотою оновлення 144 Гц. IPS-панель на 24 дюйми з Full HD-роздільною здатністю обійдеться всього в 55 доларів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.