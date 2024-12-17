Нафта дешевшає через занепокоєння стосовно попиту — Finance.ua

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Нафта дешевшає через занепокоєння стосовно попиту

Енергетика
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Нафта дешевшає через занепокоєння стосовно попиту
Нафта дешевшає через занепокоєння стосовно попиту
Ціни на нафту у вівторок, 17 грудня, знизилися на тлі економічних даних Китаю, які викликали занепокоєння стосовно попиту, тоді як інвестори залишалися обережними перед рішенням Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.
Про це повідомляє Reuters.
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Ціни на нафту Brent знизилися на 6 центів до 73,85 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 11 центів до 70,60 доларів за барель.
«На ціни вплинула фіксація прибутку після зростання на 6% минулого тижня та серії невтішних даних про економіку Китаю», — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.
У понеділок ціни знизилися з багатотижневих максимумів через неочікувану слабкість даних про споживчі витрати в Китаї, незважаючи на зростання промислового виробництва, а також через те, що інвестори перейшли до моделі утримання перед засіданням ФРС.
У вівторок і середу ФРС проведе своє останнє політичне засідання цього року, на якому, як очікується, знизить процентні ставки на чверть відсоткового пункту.
«Зниження на 25 базисних пунктів уже було враховано ринком, тому будь-які сюрпризи (від засідання ФРС) можуть зрушити ринок», — сказав Ан Фам, аналітик LSEG.
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Прогнози щодо нафти на наступний рік затьмарені зростанням поставок із країн, що не входять до ОПЕК+, таких як США та Бразилія, та уповільненням попиту, головним чином у Китаї.
Міжнародне енергетичне агентство заявило у своєму щомісячному звіті минулого тижня, що навіть незважаючи на те, що група виробників ОПЕК+ продовжує скорочувати видобуток, наступного року надлишок поставок складе 950 тис. барелів на день — майже 1% світових поставок.
У понеділок Європейська комісія оголосила про 15-й пакет санкцій ЄС проти росії через її вторгнення в Україну, включаючи більш жорсткі заходи проти китайських організацій і більше суден з так званого «тіньового флоту» москви, які не регулюються та не застраховані звичайними західними постачальниками.
За матеріалами:
Економічна Правда
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