Нафта завершує тиждень зростанням цін на тлі санкцій проти Ірану та рф — Finance.ua

Нафта завершує тиждень зростанням цін на тлі санкцій проти Ірану та рф Сьогодні 11:12 — Енергетика

Ціни на нафту стабілізувалися в п’ятницю, 13 грудня, прямуючи до свого першого тижневого зростання з кінця листопада, оскільки додаткові санкції проти Ірану та росії посилили занепокоєння щодо пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent піднялися на 7 центів до 73,48 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала 70,11 доларів за барель, що на 9 центів більше.

Обидва контракти можуть закінчити тиждень більше як 3% зростанням через занепокоєння з приводу перебоїв у постачанні через посилення санкцій проти Росії та Ірану і сподівання, що стимулюючі заходи Китаю можуть підвищити попит на споживчі ціни на нафту.

Дані Китаю цього тижня показали, що імпорт сирої нафти в листопаді вперше за сім місяців зріс у річному обчисленні через зниження цін і накопичення запасів.

Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2025 році до 1,1 мільйона барелів на добу з 990 тис. барелів завдяки стимулюючим заходам Китаю.

Три найбільші виробники нафти в Канаді прогнозують більший видобуток у 2025 році. Базуючись на рекордному видобутку в США, Goldman Sachs очікує, що видобуток сланцевої нафти Lower 48 зросте на 600 тис. б/д у 2025 році, хоча зростання може сповільнитися, якщо Brent впаде нижче 70 доларів за барель.

Інвестори також роблять ставку на те, що ФРС скоротить витрати на запозичення наступного тижня і продовжить скорочення наступного року після того, як економічні дані показали, що тижневі вимоги на страхування на випадок безробіття неочікувано зросли.

Укрінформ За матеріалами:

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