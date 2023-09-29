ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд»

Казна та Політика
15
ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд»
ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд»
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб погодила задоволення вимог кредиторів четвертої та шостої черг реєстру акцептованих вимог кредиторів банку «Конкорд», повідомляє Фонд.
За повідомленням, для четвертої групи погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно.
Читайте також
«Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги», — нагадали алгоритм задоволення вимог представники Фонду.
Як зазначається у повідомленні, ці суми становлять 100% від затверджених вимог і четвертої, і шостої черг. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.
Читайте також
Зазначимо, що у відповідь на запит УНН у Фонді уточнили загальну суму реєстру акцептованих вимог кредиторів. Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду, вона становить 1,6 млрд грн.
Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «Конкорд» з 1 серпня 2023 року.
Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.