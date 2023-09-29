ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд» — Finance.ua

ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд» Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

ФГВФО погодив виплату понад 78 млн грн черговим групам клієнтів банку «Конкорд»

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб погодила задоволення вимог кредиторів четвертої та шостої черг реєстру акцептованих вимог кредиторів банку «Конкорд», повідомляє Фонд.

За повідомленням, для четвертої групи погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно.

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«Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги», — нагадали алгоритм задоволення вимог представники Фонду.

Як зазначається у повідомленні, ці суми становлять 100% від затверджених вимог і четвертої, і шостої черг. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.

Зазначимо, що у відповідь на запит УНН у Фонді уточнили загальну суму реєстру акцептованих вимог кредиторів. Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду, вона становить 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «Конкорд» з 1 серпня 2023 року.

Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня.

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