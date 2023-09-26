Вкладники «Конкорду» отримали від ФГВФО майже пів мільярда гривень — Finance.ua
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Вкладники «Конкорду» отримали від ФГВФО майже пів мільярда гривень

Кредит&Депозит
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Вкладники «Конкорду» отримали від ФГВФО майже пів мільярда гривень
Вкладники «Конкорду» отримали від ФГВФО майже пів мільярда гривень
Станом на 21 вересня вкладникам банку «Конкорд» виплачено 495,9 млн грн, або ж 77% від загальної гарантованої суми, призначеної до виплати.
Про це сказано в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
«Фонд гарантування розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку „Конкорд“ 21 серпня, і уже за місяць вкладниками отримано майже 80% від загальної гарантованої суми — близько 496 млн грн. Найбільша активність серед вкладників спостерігалася у перші дні, це — типова ситуація після початку виплати відшкодування у будь-якому банку. Виплата гарантованого відшкодування тривають безперервно аж до завершення ліквідаційної процедури банку. Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти», — розповіла Наталія Рудуха, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.
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У Фонді нагадали, що завдяки дії норми про повне відшкодування коштів за вкладами (на період воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення), вкладникам банку «Конкорд» виплачуються кошти у сумі повного розміру вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 1 серпня 2023 року.
Отримати відшкодування за вкладом можна безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів:
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • банк «Південний»;
  • ПУМБ;
  • Таскомбанк.

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За матеріалами:
Finance.ua
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