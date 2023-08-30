Клієнтам банку «Конкорд» відшкодували майже 60% вкладів: де отримати гроші — Finance.ua
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Клієнтам банку «Конкорд» відшкодували майже 60% вкладів: де отримати гроші

Кредит&Депозит
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За перший тиждень з моменту початку виплати гарантованого відшкодування вкладники банку «Конкорд» отримали від Фонду гарантування вкладів 374 млн грн — це 58% загальної гарантованої суми.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
«Найактивніше за відшкодуванням від Фонду гарантування вкладники звертались в перші три дні з моменту початку виплат. Так, із 374 млн грн вкладники лише з понеділка по середу отримали 333 млн грн.
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Примітним також є те, що все більше вкладників банків, що ліквідуються, обирають дистанційний спосіб виплати відшкодування. Більше третини призначеної до виплат гарантованої суми, а саме 156 млн грн, було отримано вкладниками АТ АТ «АКБ „Конкорд“ без відвідування відділення банку-агента Фонду», — розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.
Виплати вкладникам «Конкорду» тривають.
«Зважаючи на норми чинного законодавства, вкладники АТ «АКБ «Конкорд» отримують гарантоване відшкодування в повному обсязі суми вкладу разом із нарахованими станом на кінець дня 1 серпня 2023 року з відсотками», — додали у Фонді.

Де отримати свої гроші

Вкладники АТ «АКБ «Конкорд» можуть звертатись за відшкодуванням коштів до одного з банків-агентів Фонду впродовж терміну здійснення ліквідаційної процедури банку, що розпочата строком на три роки до 1 серпня 2026 року включно.
Отримати відшкодування за вкладом можна безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів:
Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.

Довідка Finance.ua:

  • Правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.
  • Причина такого рішення — систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  • Вкладникам банку «Конкорд» повернуть майже 640 мільйонів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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