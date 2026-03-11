0 800 307 555
Шахраї розсилають листи від імені БЕБ

Бізнесу приходять електронні листи нібито від БЕБ
В Україні зафіксували масову розсилку підроблених електронних листів від імені Бюро економічної безпеки (БЕБ). Повідомлення надходять підприємствам, установам та організаціям і містять вимогу надати фінансові та податкові документи нібито в межах перевірки.
У БЕБ заявили, що такі листи надсилають невстановлені особи зі сторонніх електронних адрес, і закликали бізнес не відкривати вкладення та не передавати жодних документів.

Листи про нібито перевірки

За даними Бюро економічної безпеки, фейкові повідомлення отримують суб’єкти господарювання по всій країні.
У листах ідеться про проведення документальної перевірки підприємства та міститься вимога надати:
  • установчі документи;
  • фінансову звітність;
  • податкові дані.
При цьому зловмисники використовують псевдоофіційні бланки, де вказують вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані.

Небезпека у вкладеннях та архівах

Також до листів додають архіви та інші файли, які пропонують завантажити або відкрити для отримання електронних форм чи додаткової інформації.
Фахівці попереджають, що такі вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або інші інструменти кібератак.

Що кажуть у БЕБ

У Бюро економічної безпеки наголошують, що жодних розпоряджень щодо подібної розсилки не було.
Крім того, у відомстві підкреслюють: БЕБ не надсилає суб’єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи у такий спосіб.
Як відрізнити справжній лист

У БЕБ пояснили, що всі офіційні електронні листи співробітників бюро надсилаються лише зі службової пошти з доменом @esbu.gov.ua.
Також офіційні документи обов’язково підписуються кваліфікованим електронним підписом.

Що робити у разі отримання такого листа

У Бюро економічної безпеки радять підприємствам:
  • не відкривати вкладення та архіви;
  • не завантажувати файли;
  • не передавати документи або інформацію у відповідь.
Також рекомендують повідомляти про такі листи Департамент кіберполіції Національної поліції України та Службу безпеки України.
У БЕБ зазначили, що вже звернулися до правоохоронних органів для встановлення обставин інциденту.
Раніше ми повідомляли, як працюють шахрайські схеми фішингу та вішингу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems