9 тисяч компаній в Україні уникнуть перевірок: хто потрапив до Клубу білого бізнесу Сьогодні 14:09

Компанії із Клубу білого бізнесу звільнені під документальних перевірок

Кількість учасників Клубу білого бізнесу сягнула 9 251. За останній квартал перелік збільшився на 3%: під час останнього оновлення до нього увійшли 1 490 компаній, водночас 1 216 учасників вибули.

Переважну більшість учасників становлять юридичні особи — 8 673 компанії або 94% від загальної кількості. Ще 578 учасників (6%) — фізичні особи-підприємці.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабота.

Які компанії входять до Клубу білого бізнесу

Із 8 673 компаній, що перебувають у переліку, 8 640 є активними. Ще одна компанія перебуває у стані припинення, а одна — у процедурі санації в межах справи про банкрутство. Водночас щодо 31 компанії інформація прихована, тому визначити їхній статус, регіон реєстрації та інші дані неможливо.

Під час останнього оновлення до Клубу долучилися нові великі гравці.

Найбільшим новачком став «Київстар», який торік отримав 43,8 млрд грн доходу.

Друге місце за цим показником посіла енергетична компанія з Одещини «ООЕК» із доходом 26,8 млрд грн.

Третім став «Тойота-Україна», яка за підсумками минулого року задекларувала 24,6 млрд грн доходу.

Половина компаній із переліку працює на загальній системі оподаткування — 4 788 бізнесів. Ще 1 720 компаній (20%) застосовують спрощену систему оподаткування четвертої групи, а 1 689 (20%) — третьої групи. Крім того, 476 компаній (6%) мають статус резидентів Дія.City.

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Найбільше учасників Клубу працює у сфері сільського господарства — 1 808 компаній (21%). Майже стільки ж займаються торгівлею та ремонтом транспорту — 1 772 компанії (20%). Ще 1 459 бізнесів (17%) працюють у переробній промисловості. По 7% компаній представлені у сферах будівництва та операцій з нерухомістю.

За регіонами лідирує Київ, де зареєстровано 1 892 компанії або 22% від загальної кількості. На Дніпропетровську область припадає 800 компаній (9%), на Київську — 670 (8%), на Львівську — 657 (8%). Найменше учасників, не враховуючи прифронтові регіони, зареєстровано у Закарпатській області — 169 компаній та Чернівецькій — 129.

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До Індексу Опендатабота 2026 входять 33 компанії з Клубу білого бізнесу. Найбільші доходи за підсумками 2025 року продемонстрували АТБ-МАРКЕТ (247,3 млрд грн), Київстар (43,8 млрд грн), Київська обласна ЕК (31,6 млрд грн), Тойота-Україна (24,6 млрд грн) та Інтерпайп Ніко Тьюб (23,7 млрд грн).

Ще 106 компаній є учасниками фінансово-промислових груп. Найбільше представництво мають група АТБ — 10 компаній, МХП — 7, група родини Пінчуків — 6, Західнадрасервіс — 5, група братів Супруненків — 5, A.G.R. Group — 5 та Нова Пошта — 4.

Серед ФОПів переважають представники торгівлі

Серед учасників Клубу білого бізнесу наразі налічується 578 ФОПів. Більшість із них — 88% — працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи, тоді як 12% перебувають на загальній системі.

Найбільше підприємців у переліку зареєстровано на Дніпропетровщині — 76 бізнесів або 13% від загальної кількості. Майже стільки ж ФОПів працює у Києві — 74 (13%). Ще 9% підприємців зареєстровані у Львівській області.

Найменше представництво мають Закарпатська, Рівненська та Кіровоградська області — по 2% ФОПів від загальної кількості.

Найпоширенішою сферою діяльності серед підприємців є торгівля та ремонт транспорту. У цьому напрямі працює 221 ФОП, що становить 38% усіх підприємців у переліку. Значно менше учасників представляють сфери транспорту і логістики (13%) та адміністративних послуг (9%).

Що відомо про Клуб білого бізнесу

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про Клуб білого бізнесу, який має на меті боротьбу з тіньовою економікою. Якщо український бізнес сплачує податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не маєподаткових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потрапляють під документальні перевірки та отримують інші преференції.

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Переваги для тих, хто потрапив до Клубу білого бізнесу:

мораторій на деякі види документальних перевірок;

строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ;

індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду;

закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера);

отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

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