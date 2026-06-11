На Тернопільщині керівники ТЦК повторно «призвали» понад 100 військових Сьогодні 16:34 — Кримінал

На Тернопільщині керівники ТЦК повторно «призвали» понад 100 військових

Правоохоронці викрили трьох керівників районних ТЦК та СП Тернопільської області, які незаконно змінювали дані в реєстрі «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації. Слідчі підтвердили факти незаконної зміни інформації щодо понад 100 громадян.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Деталі слідства

Слідство встановило, що протягом 2025−2026 років посадовці, використовуючи власні ключі доступу до системи, безпідставно вносили відомості про нібито призов та зняття з військового обліку громадян у зв’язку з мобілізацією.

При цьому вони достеменно знали, що ці особи вже проходять військову службу в різних підрозділах Сил оборони України.

Під час досудового розслідування слідчі підтвердили факти незаконної зміни інформації щодо понад 100 громадян.

Покарання

Трьом керівникам районних ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

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