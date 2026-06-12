ВАКС визнав необґрунтованими активи експосадовця Нацполіції на понад 6,7 млн грн Сьогодні 17:40 — Кримінал

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованими активів колишнього начальника відділу боротьби з організованими групами з ознаками корупції управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та про їх стягнення в дохід держави.

Позов було подано на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань та самостійно зібраних прокурором САП доказів.

Під час моніторингу способу життя посадовця НАЗК встановило, що упродовж 2021−2023 років він придбав та зареєстрував на праві власності за собою та членами своєї родини кілька дороговартісних авто, серед яких:

VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, вартістю понад 2,9 млн грн;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, вартістю 1,35 млн грн;

BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1,75 млн грн.

Крім того, у 2021 році поліцейський витратив понад 500 тис. грн на формування грошового активу у розмірі 27 тис. дол. США, не маючи на це фінансової спроможності. А у 2023 році на рахунки суб’єкта декларування та його дружини надійшло понад 700 тис. грн, походження яких не встановлене.

Посадовець пояснив, що кошти на набуття зазначеного майна отримав як позики і подарунки від близьких осіб. Водночас аналіз доходів і видатків суб’єкта декларування та членів його сім’ї засвідчив відсутність достатніх законних доходів на такі активи.

Встановлено також, що одна із машин була зареєстрована на родича експоліцейського, який працював охоронцем в одному з магазинів мережі продовольчо-промислових супермаркетів в Україні. Однак досліджені докази, зокрема банківські документи, відомості про користування, зберігання та обслуговування автомобіля, підтвердили фактичне володіння та використання цього активу самим суб’єктом декларування.

За результатами розгляду справи ВАКС визнав необґрунтованими та постановив стягнути в дохід держави активи на понад 6,7 млн грн:

частину готівкових заощаджень на суму понад 540 тис. грн;

автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», 2021 року випуску, вартістю понад 1,3 млн грн (стягнення вартості);

дохід, отриманий від продажу цього авто, в розмірі 150 тис. грн;

автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2022 року випуску, вартістю понад 2.9 млн грн (стягнення вартості);

автомобіль «BMW 330I», 2022 року випуску, вартістю понад 1,7 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо, днями ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Кременчуцького ТЦК майже на 3 млн грн.

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