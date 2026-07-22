Medoc представив новий вебсервіс електронного документообігу Сьогодні 07:34 — Особисті фінанси

Документообіг став доступним для всієї команди

Компанія Medoc представила вебсервіс електронного документообігу Medoc ЕДО. Новий формат роботи дозволяє співробітникам компаній створювати, погоджувати, підписувати та контролювати документи онлайн через браузер, без зміни звичних бізнес-процесів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Документообіг став доступним для всієї команди

Вебсервіс розширює можливості екосистеми Medoc для всієї команди. Якщо раніше з документами переважно працювала бухгалтерія у десктопній програмі, то тепер до процесу можуть долучатися керівники, менеджери, юристи, HR-фахівці та інші співробітники незалежно від місця перебування.

Водночас бухгалтерія продовжує працювати у звичній десктопній версії Medoc. Вебсервіс автоматично синхронізується з програмою, тому всі документи зберігаються в єдиному середовищі без дублювання чи передавання між різними сервісами.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності. Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року.

Також ми писали , що Державна податкова служба спільно з експертами працює над підготовкою концепції оновленої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет». Модернізація передбачає створення більш зрозумілого та зручного інструменту, який допомагатиме орієнтуватися в податкових процесах, надаватиме підказки та скорочуватиме кількість ручних операцій.

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