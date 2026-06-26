Які українці отримають понад 20 тис. грн пенсії у липні

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні діють спеціальні соціальні гарантії. Їхній розмір визначається законодавством, зокрема Законом № 1584-ІХ, який передбачає посилений соціальний захист людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Найвищий гарантований розмір пенсії у 2026 році передбачений для осіб з інвалідністю І групи. Після врахування всіх встановлених надбавок і доплат такі громадяни щомісяця отримують не менше 20 653 гривні.
Пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Під час нарахування пенсій для ліквідаторів використовується показник середньої заробітної плати по країні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік. У 2026 році цей показник становить 20 653,55 гривні.
Саме від нього залежить мінімальний гарантований розмір пенсії для людей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС:
для осіб з інвалідністю І групи — 100% від базового показника, або 20 653,55 грн;
для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80% (16 522,84 грн);
для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60% (12 392,13 грн).