Які українці отримають понад 20 тис. грн пенсії у липні Сьогодні 06:42 — Особисті фінанси

Які українці отримають понад 20 тис. грн пенсії у липні

У липні 2026 року частина українців зможе отримувати пенсію понад 20 тисяч гривень на місяць.

Йдеться про людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та отримали інвалідність через цю катастрофу.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні діють спеціальні соціальні гарантії. Їхній розмір визначається законодавством, зокрема Законом № 1584-ІХ, який передбачає посилений соціальний захист людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Найвищий гарантований розмір пенсії у 2026 році передбачений для осіб з інвалідністю І групи. Після врахування всіх встановлених надбавок і доплат такі громадяни щомісяця отримують не менше 20 653 гривні.

Пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Під час нарахування пенсій для ліквідаторів використовується показник середньої заробітної плати по країні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік. У 2026 році цей показник становить 20 653,55 гривні.

Саме від нього залежить мінімальний гарантований розмір пенсії для людей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС:

для осіб з інвалідністю І групи — 100% від базового показника, або 20 653,55 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80% (16 522,84 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60% (12 392,13 грн).

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