Робота в оборонній галузі: яких фахівців шукають найбільше

Попри посилені обстріли та атаки на українські підприємства, найм в оборонку у Києві продовжує зростати

У третьому кварталі 2026 року в Україні продовжувала зростати кількість вакансій у сфері оборонних технологій (DefTech). Зокрема, роботодавці почали частіше шукати фахівців-початківців, хоча найбільший попит і надалі припадає на кандидатів із досвідом роботи.

Про це свідчать результати дослідження Dou.

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DefTech формує 20% усіх вакансій на DOU

У липні-вересні 2026 року роботодавці розмістили на DOU 3942 deftech-вакансії. На початку року їхня кількість перевищила 3000, й відтоді щокварталу зростає. Вакансії в оборонці вже становлять близько 20% від усіх на DOU. Для порівняння, у II кварталі їх частка складала 17%.

Найбільше вакансій (і за квартал, і за рік загалом) припало на вересень, тоді як у серпні був незначний спад. При цьому загальна кількість відгуків була найвищою у липні — тоді розмістили 1323 вакансії, на які відгукнулися понад 11 тисяч кандидатів.

У липні-вересні 2026 року роботодавці розмістили на DOU 3942 deftech-вакансії, dou.ua

В середньому на одну вакансію кандидати залишали 11,3 відгука у III кварталі — це найвищий показник від початку року. У липні була найвища середня кількість відгуків на вакансію (12), тоді як у вересні цей показник знизився (10).

В середньому на одну вакансію кандидати залишали 11,3 відгука, dou.ua

Кількість вакансій для початківців збільшується

Роботодавці продовжують шукати на ринку кандидатів з досвідом. Найбільше вакансій у III кварталі 2026 року було для людей з 1−3 роками (1354 вакансії) та 3−5 роками досвіду (1046 вакансій).

Однак побільшало вакансій для кандидатів з досвідом до року (порівняно з II кварталом цього року). Людей, які взагалі не мають досвіду, натомість шукали трохи менше, ніж у попередньому кварталі.

Для фахівців з досвідом понад 5 років кількість вакансій стабільно росте — у цьому кварталі для них було 487 позицій.

Hardware-спеціалісти серед найбільш затребуваних фахівців

У сфері оборонних технологій зберігається високий попит на hardware-спеціалістів — фахівців, які працюють з апаратним забезпеченням. Раніше DOU зазначав, що такі працівники належать до найбільш дефіцитних кадрів в оборонній галузі. Їхні зарплати вищі, ніж у колег з IT, а роботодавці продовжують активно шукати нових спеціалістів.

Із 2024 року кількість вакансій для hardware-фахівців на DOU зросла більш ніж у шість разів. У III кварталі 2026 року роботодавці опублікували рекордні 704 вакансії за цим напрямом.

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На другому місці за кількістю вакансій — Embedded, а на третьому Project Manager. Також стабільно публікують вакансії тестувальників. Натомість найменше для Data Engineer та Data Science.

Серед нетехнічних фахівців найбільший попит припадав на працівників у категоріях HR і Marketing. Найменше вакансій опублікували для копірайтерів та офіс-менеджерів.

У яких категоріях найбільша конкуренція

Найбільше відгуків з-поміж технічних спеціалістів отримують вакансії Project Manager, DevOps та QA (хоча порівняно з попереднім кварталом середня кількість відгуків у цій категорії знизилась).

Ще зросла середня кількість відгуків на вакансії ERP/CRM і Data Science (хоча у цій категорії найменше вакансій).

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Натомість серед хардверників, для яких вакансій найбільше, конкуренції майже немає — у середньому 2,5 відгука на вакансію. В категорії Embedded, яка друга за чисельністю, залишають в середньому 4,6 відгука.

З-поміж нетехнічних вакансій найбільша конкуренція в категоріях Sales, Copywriter та Office Manager (у всіх трьох категоріях вакансій найменше). Найменша кількість відгуків серед Support та Assistant.

У Львові побільшало вакансій, але Київ залишається лідером за наймом

Попри посилені обстріли та атаки на українські підприємства, найм в оборонку у Києві продовжує зростати. У III кварталі роботодавці опублікували тут 3211 вакансій, майже на 300 більше, ніж у попередньому кварталі.

Найм в оборонку у Києві продовжує зростати, dou.ua

Водночас значно побільшало вакансій у Львові — на 145 позицій більше, ніж було у II кварталі 2026 року.

Побільшало вакансій у Львові, dou.ua

Майже вдвічі більше позицій в deftech стало у Дніпрі. А в Одесі, натомість, майже вдвічі менше.