Робота в оборонній галузі: яких фахівців шукають найбільше

У третьому кварталі 2026 року в Україні продовжувала зростати кількість вакансій у сфері оборонних технологій (DefTech). Зокрема, роботодавці почали частіше шукати фахівців-початківців, хоча найбільший попит і надалі припадає на кандидатів із досвідом роботи.
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DefTech формує 20% усіх вакансій на DOU
У липні-вересні 2026 року роботодавці розмістили на DOU 3942 deftech-вакансії. На початку року їхня кількість перевищила 3000, й відтоді щокварталу зростає. Вакансії в оборонці вже становлять близько 20% від усіх на DOU. Для порівняння, у II кварталі їх частка складала 17%.
Найбільше вакансій (і за квартал, і за рік загалом) припало на вересень, тоді як у серпні був незначний спад. При цьому загальна кількість відгуків була найвищою у липні — тоді розмістили 1323 вакансії, на які відгукнулися понад 11 тисяч кандидатів.
В середньому на одну вакансію кандидати залишали 11,3 відгука у III кварталі — це найвищий показник від початку року. У липні була найвища середня кількість відгуків на вакансію (12), тоді як у вересні цей показник знизився (10).
Роботодавці продовжують шукати на ринку кандидатів з досвідом. Найбільше вакансій у III кварталі 2026 року було для людей з 1−3 роками (1354 вакансії) та 3−5 роками досвіду (1046 вакансій).
Однак побільшало вакансій для кандидатів з досвідом до року (порівняно з II кварталом цього року). Людей, які взагалі не мають досвіду, натомість шукали трохи менше, ніж у попередньому кварталі.
Для фахівців з досвідом понад 5 років кількість вакансій стабільно росте — у цьому кварталі для них було 487 позицій.
Hardware-спеціалісти серед найбільш затребуваних фахівців
У сфері оборонних технологій зберігається високий попит на hardware-спеціалістів — фахівців, які працюють з апаратним забезпеченням. Раніше DOU зазначав, що такі працівники належать до найбільш дефіцитних кадрів в оборонній галузі. Їхні зарплати вищі, ніж у колег з IT, а роботодавці продовжують активно шукати нових спеціалістів.
Із 2024 року кількість вакансій для hardware-фахівців на DOU зросла більш ніж у шість разів. У III кварталі 2026 року роботодавці опублікували рекордні 704 вакансії за цим напрямом.
Натомість серед хардверників, для яких вакансій найбільше, конкуренції майже немає — у середньому 2,5 відгука на вакансію. В категорії Embedded, яка друга за чисельністю, залишають в середньому 4,6 відгука.
З-поміж нетехнічних вакансій найбільша конкуренція в категоріях Sales, Copywriter та Office Manager (у всіх трьох категоріях вакансій найменше). Найменша кількість відгуків серед Support та Assistant.
У Львові побільшало вакансій, але Київ залишається лідером за наймом
Попри посилені обстріли та атаки на українські підприємства, найм в оборонку у Києві продовжує зростати. У III кварталі роботодавці опублікували тут 3211 вакансій, майже на 300 більше, ніж у попередньому кварталі.
Водночас значно побільшало вакансій у Львові — на 145 позицій більше, ніж було у II кварталі 2026 року.
Майже вдвічі більше позицій в deftech стало у Дніпрі. А в Одесі, натомість, майже вдвічі менше.
Віддалених вакансій стало дещо менше, ніж у попередньому кварталі (255 проти 273 у II кварталі). Однак загалом після зростання на початку року їх кількість суттєво не коливається.