В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації
Коли продовжать відстрочку
- Відкрити Резерв+.
- Оновити електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»).
- Перевірити строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).
Кому можуть автоматично продовжити відстрочку
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до військової служби.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
- Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
- Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.
- Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.
- Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.
- Студенти та аспіранти.
- Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.
- Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військовослужбовці, звільнені з полону.
- Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.
Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично
- перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку;
- подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.
Які відстрочки можна оформити онлайн у Резерв+
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
- учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
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