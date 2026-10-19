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В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

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Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій громадян
Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій громадян
В Україні розпочався черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і відвідування державних установ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. Це робить процес прозорішим для громадян і зменшує бюрократичне навантаження на державні установи.
Система перевіряє дані в державних реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Якщо підстава залишається чинною і дані це підтверджують, відстрочка продовжується автоматично. Повторно подавати заяву чи звертатися до державних установ не потрібно.

Коли продовжать відстрочку

Автоматичне продовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходитимуть не всім одночасно.
Якщо повідомлення ще не надійшло, потрібно дочекатися результатів перевірки. Сповіщення отримають усі: як ті, кому відстрочку продовжать автоматично, так і ті, кому це зробити не вдасться.
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Після отримання повідомлення про успішне продовження потрібно перевірити новий строк дії відстрочки. Для цього необхідно:
  1. Відкрити Резерв+.
  2. Оновити електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»).
  3. Перевірити строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).
Якщо в документі зазначено «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних.
Якщо мобілізацію продовжать і право на відстрочку збережеться, її строк для визначених категорій громадян також може оновитися автоматично.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян:
  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до військової служби.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
  • Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.
  • Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
  • Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.
  • Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.
  • Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.
  • Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.
  • Студенти та аспіранти.
  • Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.
  • Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • Військовослужбовці, звільнені з полону.
  • Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.
Головна умова — підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.
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Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично

Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося. Це не обов’язково означає, що ви втратили право на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах.
У такому випадку потрібно:
  • перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку;
  • подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.
Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення її строку.
Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно.

Які відстрочки можна оформити онлайн у Резерв+

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — різні послуги.
Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій громадян. Водночас оформити нову відстрочку онлайн у Резерв+ наразі можуть 12 категорій:
  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
  • учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МобілізаціяВідстрочкаРезерв+
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