В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

В Україні розпочався черговий етап автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і відвідування державних установ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. Це робить процес прозорішим для громадян і зменшує бюрократичне навантаження на державні установи.

Система перевіряє дані в державних реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Якщо підстава залишається чинною і дані це підтверджують, відстрочка продовжується автоматично. Повторно подавати заяву чи звертатися до державних установ не потрібно.

Коли продовжать відстрочку

Автоматичне продовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходитимуть не всім одночасно.

Якщо повідомлення ще не надійшло, потрібно дочекатися результатів перевірки. Сповіщення отримають усі: як ті, кому відстрочку продовжать автоматично, так і ті, кому це зробити не вдасться.

Після отримання повідомлення про успішне продовження потрібно перевірити новий строк дії відстрочки. Для цього необхідно:

Відкрити Резерв+. Оновити електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»). Перевірити строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).

Якщо в документі зазначено «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних.

Якщо мобілізацію продовжать і право на відстрочку збережеться, її строк для визначених категорій громадян також може оновитися автоматично.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.

Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, звільнені з полону.

Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Головна умова — підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.

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Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично

Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося. Це не обов’язково означає, що ви втратили право на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах.

У такому випадку потрібно:

перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку;

подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення її строку.

Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно.

Які відстрочки можна оформити онлайн у Резерв+

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — різні послуги.

Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій громадян. Водночас оформити нову відстрочку онлайн у Резерв+ наразі можуть 12 категорій: