Яке значення для економіки має валютна лібералізація — пояснення НБУ Сьогодні 17:02 — Валюта

Яке значення для економіки має валютна лібералізація — пояснення НБУ

У 2024 році Національний банк суттєво лібералізував обмеження для бізнесу.

Регулятор пояснив , який вплив мали ці рішення та чому вони надважливі для економіки.

Наскільки пом’якшення обмежень було нагальним завданням

Зазначається, що пом’якшення обмежень дало змогу мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсом, яка у 2022 році становила 20%, а у 2023 році — 10%. Натомість більшу частину 2024 року вона перебувала на рівні 1%. Мінімізація цієї різниці є важливою передумовою для керованості ситуацією на валютному ринку та стійкості очікувань.

Як пом’якшення валютних обмежень вплинуло на валютний ринок

Вжиті заходи не мали визначального впливу на валютний ринок та стійкість його функціонування. Обсяг транскордонних переказів, які ідентифікуються як такі, що пов’язані із заходами валютної лібералізації, становить менше 10% від загального обсягу переказів. Близько 40% з них здійснювалися за рахунок власної валюти бізнесу.

«Важливо також розуміти, що, якщо немає можливості легально переказувати кошти, це в підсумку призводить до їх виведення через нелегальні канали. Тому, якби не було цього прогресу в напрямі пом’якшення обмежень, це призвело б лише до створення обхідних шляхів. За такого сценарію процес був би менш контрольованим та в будь-якому випадку позначився на обсягах міжнародних резервів», — пояснили в Нацбанку.

Натомість поступова виважена валютна лібералізація не тільки створила додаткові можливості для бізнесу, а й зберегла ресурси країни. Так, за підсумками січня 2025 року міжнародні резерви перевищували $43 млрд, що близько до історичних рекордів.

Чи є зв’язок між пом’якшенням обмежень та міжнародною допомогою

Поступове пом’якшення обмежень є одним із зобов’язань України за програмами з міжнародними партнерами.

«І це логічно, адже всі вони зосереджені на євроінтеграції нашої країни, а членство в ЄС передбачає свободу руху капіталу. Консервування ситуації з обмеженнями могло б створити проблеми із надходженням міжнародного фінансування, яке критично потрібне Україні, та суперечило б євроінтеграційним прагненням. Не кажучи вже про прямі втрати іноземних інвестицій, припливу яких сприятиме подальша інтеграція з ЄС, та відповідних перспектив прискорення економічного відновлення», — додали в НБУ.

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Нагадаємо, за словами ексголови Ради Національного банку, академіка Національної академії наук Богдана Данилишина, девальвація гривні посилюється незважаючи на значні валютні інтервенції Національного банку, що вказує на недієвість політики приваблення гривневих активів у стримуванні валютного попиту.

Як свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України, високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.

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