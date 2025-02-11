Офіційний курс гривні посилився до найміцнішого рівня за два місяці — аналітики Сьогодні 08:02 — Валюта

Офіційний курс гривні посилився до найміцнішого рівня за два місяці — аналітики

За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.6% до 41.47 грн/$, найміцнішого рівня за два місяці. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0.7% до 41.2−41.8 грн/$.

Про це сказано в огляді інвесткомпанії ICU.

«Збільшення активності торгів валютою та збільшення її дефіциту не завадили Національному банку зменшити інтервенції та посилити офіційний курс гривні», — зазначають аналітики.

Загалом дефіцит валюти на ринку збільшився, адже чиста купівля валюти минулого тижня (за чотири робочі дні) зросла на 8% (порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня).

У роздрібному сегменті чиста купівля зросла на 16% до $247 млн, а на міжбанківському валютному ринку на 8% до $94 млн, тож загальний дефіцит валюти склав $341 млн.

Водночас зростання дефіциту супроводжувалося збільшенням обсягів торгів валютою на міжбанківському ринку: купівля валюти зросла на 9%, а продаж на 11%.

«Однак це навіть допомогло НБУ продовжити контрольовано посилювати гривню та ще й зменшити обсяг інтервенцій минулого тижня на 22% до $455 млн, найменшого тижневого обсягу з квітня минулого року», — додали в ICU.

Графік: ICU

Національний банк продовжував зменшувати інтервенції, яких усе ж виявилося достатньо, щоб задовольнити підвищений надлишковий попит і допомогти гривні укріпитися. Зростання попиту відбувалося, зокрема, в роздрібному сегменті через відкриття нових щомісячних лімітів для онлайн-купівлі валюти фізичними особами.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує різких стрибків курсу гривні у 2025 році. За словами Гетманцева, значні золотовалютні резерви, зовнішня допомога та виважена політика Національного банку гарантують відсутність валютної кризи.

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