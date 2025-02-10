«Зношені» та «старі» долари: в Нацбанку нагадали, як їх правильно обмінювати та чи є обмеження — Finance.ua

«Зношені» та «старі» долари: в Нацбанку нагадали, як їх правильно обмінювати та чи є обмеження Сьогодні 10:01 — Валюта

«Зношені» та «старі» долари: в Нацбанку нагадали, як їх правильно обмінювати та чи є обмеження

Тема обміну так званих старих доларів знову з’явилася на радарах. Національний банк закликає громадян повідомляти про порушення при відмові чи порушеннях під час обміну старих та нових купюр 100 доларів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк нагадав, що влітку 2023 року комплексно підійшов до вирішення цієї проблеми:

уточнили нормативно-правову базу, зокрема скасували перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти;

провели інформаційну кампанію для громадян, щоб пояснити їхні права під час здійснення валютно-обмінних операцій;

банкам та небанківським фінансовим установам надали всі необхідні роз’яснення;

провели відповідні перевірки. Зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, за результатами яких НБУ застосував штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Читайте також: Які долари краще тримати під матрацом

«Як результат, кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи, що здійснюють обмін валют, знизилася щонайменше у п’ять разів», — додали в НБУ.

Наразі Нацбанк отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.

«Це дає підстави констатувати, що легальні пункти обміну, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютно-обмінних операцій, не зловживають у цій сфері», — констатує регулятор.

Водночас проблема, яка знову з’явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців.

«Закликаємо громадян повідомляти Національному банку про всі факти порушень у сфері обміну валют, зокрема зазначаючи найменування і адресу установи», — наголошують у Нацбанку.

Також НБУ нагадав про п’ять правил, які варто знати, якщо ви хочете обміняти банкноти іноземної валюти:

1. Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.

2. Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

Читайте також: Де купити валюту онлайн

3. Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

4. З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

5. У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.