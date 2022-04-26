Населення та бізнес за тиждень купили військових ОВДП на 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн — Finance.ua

Населення та бізнес за тиждень купили військових ОВДП на 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн

Вчора 19:17 — Валюта

Кількість покупців військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) серед населення та бізнесу минулого тижня зросла до 1,7 тис. з 1,5 тис. тижнем раніше.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у понеділок з посиланням на дані депозитарію, обсяг купівлі становив близько 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн порівняно з відповідно близько 0,3 млрд грн, $1,4 млн та EUR0,1 млн на позаминулому тижні.

«На 25 квітня вже понад 9,1 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,8 млрд грн, $36 млн та EUR25,2 млн», — повідомив Нацбанк.

Регулятор нагадав, що з початку розміщення військових ОВДП 1 березня на 20 первинних аукціонах Мінфін зміг залучити до держбюджету близько 36,6 млрд грн, $93,8 млн та EUR176,5 млн.

«Найбільший портфель військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований серед банків-первинних дилерів», — уточнив НБУ.

За його даними, обсяг вкладень нерезидентів кілька останніх тижнів залишається стабільним — понад 50 млн грн.

Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій — до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав цих паперів за окремою процедурою на 60 млрд грн, зокрема по 20 млрд грн минулого і позаминулого тижня.

Номінальна ставка за гривневими ОВДП становить 10-11% річних, доларовими — 3,7%, євро — 2,5%. Термін обігу — до 15 місяців.

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