Населення та бізнес за тиждень купили військових ОВДП на 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Населення та бізнес за тиждень купили військових ОВДП на 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн

Вчора 19:17Валюта
200
Кількість покупців військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) серед населення та бізнесу минулого тижня зросла до 1,7 тис. з 1,5 тис. тижнем раніше.
Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у понеділок з посиланням на дані депозитарію, обсяг купівлі становив близько 0,3 млрд грн, $24 млн та EUR3,2 млн порівняно з відповідно близько 0,3 млрд грн, $1,4 млн та EUR0,1 млн на позаминулому тижні.
«На 25 квітня вже понад 9,1 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,8 млрд грн, $36 млн та EUR25,2 млн», — повідомив Нацбанк.
Регулятор нагадав, що з початку розміщення військових ОВДП 1 березня на 20 первинних аукціонах Мінфін зміг залучити до держбюджету близько 36,6 млрд грн, $93,8 млн та EUR176,5 млн.
«Найбільший портфель військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований серед банків-первинних дилерів», — уточнив НБУ.
За його даними, обсяг вкладень нерезидентів кілька останніх тижнів залишається стабільним — понад 50 млн грн.
Як повідомлялося, загальний обсяг випуску військових облігацій — до 400 млрд грн. Їх може купувати Нацбанк, який уже придбав цих паперів за окремою процедурою на 60 млрд грн, зокрема по 20 млрд грн минулого і позаминулого тижня.
Номінальна ставка за гривневими ОВДП становить 10-11% річних, доларовими — 3,7%, євро — 2,5%. Термін обігу — до 15 місяців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.