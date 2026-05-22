Нацбанк попередив про небезпечні листи від шахраїв

Українців попередили про нову хвилю кібершахрайства, у межах якої зловмисники масово розсилають фейкові листи нібито від імені Національного банку України. У таких повідомленнях містяться шкідливі файли, які можуть надати аферистам віддалений доступ до комп’ютера користувача.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Шахраї маскують листи під повідомлення НБУ

Як повідомили в НБУ, шахраї надсилають електронні листи з різних адрес, видаючи їх за офіційні повідомлення регулятора. Для більшої правдоподібності вони використовують оформлення, схоже на дизайн офіційного сайту Нацбанку.
У тексті листа користувачів закликають перейти за посиланням та завантажити архів із нібито документами. Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення, яке може надати зловмисникам віддалений доступ до пристрою.
У НБУ закликають не відкривати підозрілі посилання та не завантажувати вкладення з таких листів.
Також у регуляторі наголосили, що працівники Національного банку використовують для офіційного листування виключно корпоративні адреси з доменом @bank.gov.ua.
Шахрайство було завжди однією з найпопулярніших форм «заробітку» у певної категорії громадян. Основне, чим користуються у своїй діяльності шахраї — довірливість жертви, емпатія до чужих страждань та мрія отримати щось «на дурничку». Риси, які так чи інакше притаманні практично всім людям. За посиланням ми розповідали про 5 схем шахраїв, які вони використовують під час війни.
