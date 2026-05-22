Нацбанк попередив про небезпечні листи від шахраїв
Українців попередили про нову хвилю кібершахрайства, у межах якої зловмисники масово розсилають фейкові листи нібито від імені Національного банку України. У таких повідомленнях містяться шкідливі файли, які можуть надати аферистам віддалений доступ до комп’ютера користувача.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Шахраї маскують листи під повідомлення НБУ
Як повідомили в НБУ, шахраї надсилають електронні листи з різних адрес, видаючи їх за офіційні повідомлення регулятора. Для більшої правдоподібності вони використовують оформлення, схоже на дизайн офіційного сайту Нацбанку.
У тексті листа користувачів закликають перейти за посиланням та завантажити архів із нібито документами. Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення, яке може надати зловмисникам віддалений доступ до пристрою.
У НБУ закликають не відкривати підозрілі посилання та не завантажувати вкладення з таких листів.
Також у регуляторі наголосили, що працівники Національного банку використовують для офіційного листування виключно корпоративні адреси з доменом @bank.gov.ua.
Шахрайство було завжди однією з найпопулярніших форм «заробітку» у певної категорії громадян. Основне, чим користуються у своїй діяльності шахраї — довірливість жертви, емпатія до чужих страждань та мрія отримати щось «на дурничку». Риси, які так чи інакше притаманні практично всім людям. За посиланням ми розповідали про 5 схем шахраїв, які вони використовують під час війни.
Поділитися новиною
Також за темою
Як подати заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання онлайн
ПартнерськаДо мільйона гривень на три роки: які умови кредитів для ФОПів від Ідея Банку
Як подивитися свої виплати в центрі зайнятості — інструкція
Що відбувається з цінами на житло в Угорщині
Яку пенсію можна отримати без стажу в Польщі
Xiaomi представила найшвидший у світі електрокросовер (фото)