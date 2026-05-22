Компенсації за працевлаштування ВПО: які компанії найчастіше наймають переселенців

ВПО шукає роботу
В Україні продовжує діяти програма компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Щороку нею користуються соті роботодавців, однак бізнес визнає: фінансова підтримка сама по собі не здатна вирішити проблему дефіциту кадрів. Найбільшим бар’єром для працевлаштування переселенців досі залишається житло, пише РБК-Україна.
Як повідомили у Державному центрі зайнятості, у 2024−2025 роках програмою скористалися приблизно по 7,1 тисячі роботодавців щороку.
За умовами програми, компанії отримують компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом трьох місяців. З 1 січня 2026 року ця сума становить 8 647 грн на місяць. Для бізнесу, який працює у зонах можливих або активних бойових дій, а також при працевлаштуванні ВПО з інвалідністю, виплати можуть надаватися до шести місяців.

Які компанії найчастіше наймають ВПО

Найактивніше програмою користуються підприємства зі сфери торгівлі та ремонту автотранспорту — вони складають близько третини всіх роботодавців-учасників.
Ще 16% припадає на переробну промисловість, 10% — на готельно-ресторанний бізнес. По 7% займають агросектор та сфера медицини і соціальної допомоги.

Чому компенсації не закривають кадровий дефіцит

Попри держпідтримку, значна частина бізнесу або не користується програмою, або взагалі мало про неї знає. У Європейській Бізнес Асоціації зазначають, що ключовими для роботодавців залишаються професійні навички працівника та його відповідність потребам компанії.
Представники бізнесу також наголошують: основною проблемою залишається відсутність житла для переселенців у нових містах. Саме це часто стає вирішальним фактором при працевлаштуванні.
Для іноземних працівників компанії нерідко самостійно організовують гуртожитки або орендують житло, однак для ВПО подібних системних механізмів поки немає.

Вакансій багато, але закрити їх не вдається

У результаті на ринку праці сформувалася парадоксальна ситуація: держава компенсує роботодавцям від 25 941 до 51 882 грн залежно від тривалості виплат, однак кадровий дефіцит залишається гострим.
У першому кварталі 2026 року бізнес зміг закрити лише 41% відкритих вакансій. Із 148 тисяч заявлених пропозицій роботи фактично вдалося укомплектувати лише 61 тисячу.
Програма компенсацій для роботодавців, які наймають ВПО, працює в Україні з березня 2022 року. Вона поширюється на переселенців, які отримали статус після 24 лютого 2022 року та офіційно працевлаштовані із зарплатою не нижче мінімальної.
За матеріалами:
РБК-Україна
