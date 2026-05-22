Компенсації за працевлаштування ВПО: які компанії найчастіше наймають переселенців
В Україні продовжує діяти програма компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Щороку нею користуються соті роботодавців, однак бізнес визнає: фінансова підтримка сама по собі не здатна вирішити проблему дефіциту кадрів. Найбільшим бар’єром для працевлаштування переселенців досі залишається житло, пише РБК-Україна.
Як повідомили у Державному центрі зайнятості, у 2024−2025 роках програмою скористалися приблизно по 7,1 тисячі роботодавців щороку.
За умовами програми, компанії отримують компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом трьох місяців. З 1 січня 2026 року ця сума становить 8 647 грн на місяць. Для бізнесу, який працює у зонах можливих або активних бойових дій, а також при працевлаштуванні ВПО з інвалідністю, виплати можуть надаватися до шести місяців.
Які компанії найчастіше наймають ВПО
Найактивніше програмою користуються підприємства зі сфери торгівлі та ремонту автотранспорту — вони складають близько третини всіх роботодавців-учасників.
Ще 16% припадає на переробну промисловість, 10% — на готельно-ресторанний бізнес. По 7% займають агросектор та сфера медицини і соціальної допомоги.
Чому компенсації не закривають кадровий дефіцит
Попри держпідтримку, значна частина бізнесу або не користується програмою, або взагалі мало про неї знає. У Європейській Бізнес Асоціації зазначають, що ключовими для роботодавців залишаються професійні навички працівника та його відповідність потребам компанії.
У першому кварталі 2026 року бізнес зміг закрити лише 41% відкритих вакансій. Із 148 тисяч заявлених пропозицій роботи фактично вдалося укомплектувати лише 61 тисячу.
Програма компенсацій для роботодавців, які наймають ВПО, працює в Україні з березня 2022 року. Вона поширюється на переселенців, які отримали статус після 24 лютого 2022 року та офіційно працевлаштовані із зарплатою не нижче мінімальної.