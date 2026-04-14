Фейкові «соцвиплати»: українців попередили про нову хвилю шахрайства у Viber

Платіжне шахрайство через месенджери

В Україні фіксують нову хвилю шахрайства у месенджері Viber. Зловмисники масово розсилають повідомлення про нібито соціальні виплати та намагаються отримати доступ до особистих даних користувачів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Шахраї маскуються під міжнародні організації

За словами фахівців, українцям почали масово надходити фішингові повідомлення про «соціальні виплати». У текстах йдеться, що «надійшла ваша черга» на отримання допомоги.

Зловмисники закликають натиснути «+» і чекати на дзвінок. При цьому вони представляються «представниками ООН», намагаючись викликати довіру.

Втім, у повідомленнях часто є ознаки підробки — наприклад, невідповідність імені та роду: акаунт може мати жіноче ім’я, але в тексті автор говорить про себе в чоловічому роді.

Як працює схема

Після першого контакту шахраї просять користувача повідомити останні 4 цифри коду, який надходить у Viber.

Саме цей код і дає їм змогу отримати доступ до акаунту або персональних даних.

Українцям наголошують: не варто передавати жодні коди підтвердження, навіть якщо повідомлення виглядає офіційно.

Раніше ми повідомляли , що на тлі складної ситуації з тепло- та електропостачанням в Україні активізувалися шахраї. Вони поширюють повідомлення про нібито нові соціальні або міжнародні виплати, яких насправді не існує.

