0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фейкові «соцвиплати»: українців попередили про нову хвилю шахрайства у Viber

Платіжне шахрайство через месенджери
Платіжне шахрайство через месенджери
В Україні фіксують нову хвилю шахрайства у месенджері Viber. Зловмисники масово розсилають повідомлення про нібито соціальні виплати та намагаються отримати доступ до особистих даних користувачів.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.
Фейкові «соцвиплати»: українців попередили про нову хвилю шахрайства у Viber

Шахраї маскуються під міжнародні організації

За словами фахівців, українцям почали масово надходити фішингові повідомлення про «соціальні виплати». У текстах йдеться, що «надійшла ваша черга» на отримання допомоги.
Зловмисники закликають натиснути «+» і чекати на дзвінок. При цьому вони представляються «представниками ООН», намагаючись викликати довіру.
Втім, у повідомленнях часто є ознаки підробки — наприклад, невідповідність імені та роду: акаунт може мати жіноче ім’я, але в тексті автор говорить про себе в чоловічому роді.

Як працює схема

Після першого контакту шахраї просять користувача повідомити останні 4 цифри коду, який надходить у Viber.
Саме цей код і дає їм змогу отримати доступ до акаунту або персональних даних.
Українцям наголошують: не варто передавати жодні коди підтвердження, навіть якщо повідомлення виглядає офіційно.
Раніше ми повідомляли, що на тлі складної ситуації з тепло- та електропостачанням в Україні активізувалися шахраї. Вони поширюють повідомлення про нібито нові соціальні або міжнародні виплати, яких насправді не існує.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Фінансові афери
Місце для вашої реклами
