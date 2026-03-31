НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 15% до кінця 2026 року Сьогодні 11:26 — Кредит&Депозит

Утримання облікової ставки на рівні 15% має посприяти збереженню привабливості гривневих інструментів

Більшість представників Комітету з монетарної політики Національного банку України прогнозують збереження облікової ставки на рівні 15% щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Оцінка інфляції

18 березня 2026 року відбулася дискусія членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки.

Члени КМП проаналізували поточну цінову динаміку та стан інфляційних очікувань, а також обговорили зміни в розподілі ризиків, що посилилися та можуть вимагати жорсткішої, ніж передбачалося, процентної політики НБУ для помірної інфляції цьогоріч та її подальшого руху до цілі 5%.

Фактична цінова динаміка на початку 2026 року була близькою до прогнозу НБУ. Зокрема, в лютому загальна інфляція була лише незначно вищою, ніж очікувалося (7,6% проти 7,4% р/р), а базова інфляція повністю відповідала прогнозній траєкторії (7,0% р/р).

На початку березня ризики для інфляційної динаміки суттєво зросли передусім через бойові дії на Близькому Сході. Стрімке зростання світових цін на енергоносії швидко позначилося на вартості пального в Україні. Одночасно посилився й тиск на обмінний курс гривні до долара США, хоча до євро та інших валют країн — основних торговельних партнерів України курс гривні змінився незначно. Водночас посилилися ризики порушення ритмічності та зменшення обсягів міжнародного фінансування.

Рішення щодо облікової ставки

Члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% у березні.

Учасники дискусії погодилися, що НБУ варто утриматися від пом’якшення процентної політики в умовах посилення проінфляційних ризиків, погіршення очікувань населення та високої невизначеності щодо подальших економічних наслідків від перебігу війни на Близькому Сході.

Утримання облікової ставки на рівні 15% має посприяти збереженню привабливості гривневих інструментів, забезпеченню стійкості валютного ринку та мінімізації ризиків розбалансування інфляційних очікувань. Це, зі свого боку, допоможе зберегти контрольованість інфляційних процесів.

Очікування щодо процентної політики в 2026 році

Більшість учасників дискусії вважають, що з огляду на останні події в світі та посилення ризиків для внутрішньої цінової динаміки НБУ, ймовірно, доведеться діяти обережніше, ніж передбачено в січневому прогнозі. Зокрема, семеро членів КМП не виключили ймовірність збереження незмінної облікової ставки щонайменше до кінця 2026 року, а один член КМП — навіть певне посилення процентної політики.

Натомість троє членів КМП вважають, що в разі відносно швидкого врегулювання ситуації на Близькому Сході та збереження незмінного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги траєкторія інфляції може залишитися близькою до січневого макропрогнозу. За такого сценарію НБУ матиме простір для одного-двох обережних кроків зі зниження облікової ставки в 2026 році.

Водночас усі члени КМП погодилися, що стрімке зростання рівня невизначеності впродовж останнього місяця значно ускладнило макроекономічне прогнозування, зокрема майбутньої динаміки облікової ставки. Ураховуючи динамічність ситуації, НБУ має і надалі гнучко реагувати як на поточні тенденції, так і на зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та інфляційних очікувань.

