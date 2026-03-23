Українці несуть гроші в банки: скільки тримають у гривні та у валюті

За лютий на рахунках українців побільшало коштів

Станом на 1 березня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 651,0 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Структура вкладів за валютами

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за лютий 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за лютий 2026 року).

Розподіл депозитів за розміром

Розмір вкладу, грн Вклади, % Сума вкладів, % до 10 грн 40,06 0,00 від 10 до 200 000 грн 57,89 26,93 від 200 000 до 600 000 грн 1,40 20,76 від 600 000 до 1 000 000 грн 0,31 10,37 від 1 000 000 до 2 000 000 грн 0,21 12,58 від 2 000 000 до 4 000 000 грн 0,09 10,32 від 4 000 000 до 5 000 000 грн 0,01 2,73 понад 5 000 000 грн 0,03 16,31

Вклади фізичних осіб-підприємців

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів склала 184,7 млрд грн.

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 березня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має такий вигляд:

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що населення продовжує активно накопичувати гроші на банківських рахунках. Так, у лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — 969,9 млрд грн. За місяць приріст становив 30,3 млрд грн, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останній 21 місяць.

Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася. На другому місці — державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.

🧐 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін»

