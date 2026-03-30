0 800 307 555
У яких банках найкращі кредити готівкою: результати FinAwards-2026

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Олександр Бойко вручив нагороду у номінації «Найкращий кредит готівкою» голові правління «Ідея Банку» Михайлу Власенку
Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Олександр Бойко вручив нагороду у номінації «Найкращий кредит готівкою» голові правління «Ідея Банку» Михайлу Власенку
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». В умовах зростання попиту на доступне кредитування у рамках премії визначили і лідерів серед МФО за номінацією «Найкращий кредит готівкою».

Як визначали найкращих

При голосуванні у цій номінації враховували легкість отримання коштів, прозорість умов та кредитну відсоткову ставку. Так визначили трійку банків, які забезпечують клієнтам найкращі умови для отримання готівкових кредитів.

У кого найкращий кредит готівкою

1 місце

«Золото» у номінації забрав АТ «Ідея Банк» із кредитом «Зустрічна пропозиція для нових клієнтів». Він передбачає такі умови кредиту:
  • строк кредиту: від 12 до 60 місяців;
  • максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 150 тис. грн;
  • базова відсоткова ставка: 39% — для рефінансування; 55% — на додаткові кошти;
  • реальна річна відсоткова ставка: від 47,23%;
  • без щомісячної комісії та разової комісії за зняття готівки.
Серед переваг цього кредиту виділяються такі:
  • об’єднання до 10 кредитів в один договір та в один платіж під 39% річних;
  • прозорі умови — фіксована ставка, відсутність комісій;
  • можливість оформлення без візиту до відділення, попереднє рішення — до 1 хв.;
  • можливість отримати додаткові кошти в межах одного договору;
  • гнучкий вибір дати платежу, просте погашення: застосунок, термінали, банки.

2 місце

Друге місце у номінації посів державний ПриватБанк та його кредит готівкою. Він видається за такими умовами:
  • строк кредиту: від 10 до 60 місяців;
  • максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 500 тис. грн;
  • базова відсоткова ставка: до 40,48% річних (залежно від строку кредитування);
  • реальна річна відсоткова ставка: 36,5%;
  • без щомісячної комісії та разової комісії за зняття готівки.
Чим приваблює клієнтів цей кредит:
  • отримання коштів упродовж 5 хв. (від початку оформлення кредиту до моменту зарахування коштів для цільового використання);
  • можливість дистанційного оформлення без звернення до співробітника (повністю автоматизовано);
  • попередньо розрахований максимальний ліміт за продуктом, не потрібно заповнювати заявку на кредит, анкетні дані та надавати документи для підтвердження доходу;
  • налаштований автоплатіж для автоматичного погашення кредиту з обраної клієнтом картки. Дострокове погашення без додаткових комісій.

3 місце

Закрив трійку найкращих АТ «Креді Агріколь Банк» із готівковим кредитом «Свобода». Клієнтам пропонують такі умови:
  • строк кредиту: Від 3 до 60 місяців;
  • максимальна сума кредиту без довідки про доходи: 100 тис. грн;
  • базова відсоткова ставка: 35%;
  • реальна річна відсоткова ставка: 41,25%;
  • щомісячна комісія та разова комісія за зняття готівки: відсутня.
Як зазначають у банку, клієнти можуть оформити кредит на покупку авто з пробігом або на оплату навчання. А також це кредитування доступне для сільських мешканців.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
