Туреччина у 2027 році планує запустити власний космічний апарат до Місяця

Туреччина завершила виробництво, складання та інтеграцію власного космічного апарата для першої місячної місії й планує запустити його у першій половині 2027 року.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на Міжнародному астронавтичному конгресі (IAC 2026) в Анталії, передає Укрінформ.

Туреччина готує апарат до польоту

«У межах програми дослідження Місяця ми завершили виробництво, складання та інтеграцію розробленого нами місячного космічного апарата. Наразі ми проводимо системні випробування в умовах навколишнього середовища», — сказав Ердоган.

За його словами, апарат важить близько 3,5 тонни, а частка компонентів турецького виробництва перевищує 80%.

«Ще важливіше те, що інженерний досвід, отриманий нами у таких проєктах, як İMECE та Türksat 6A, ми переносимо на нашу місячну місію. Тобто щоразу ми не починаємо з нуля, а переносимо знання та досвід, отримані під час попередньої місії, на наступну мету», — наголосив турецький лідер.

Політ до Місяця триватиме близько двох місяців

За даними Tübitak Uzay, який розробляє апарат, його запуск запланований на першу половину 2027 року. Після старту політ до Місяця триватиме близько двох місяців. Апарат має вийти на кругову полярну орбіту на висоті близько 100 км над поверхнею Місяця.

На місячній орбіті апарат щонайменше три місяці проводитиме наукові дослідження та технологічні операції. Залежно від перебігу місії термін його роботи можуть продовжити до півтора року.

Що досліджуватиме апарат

У межах місії планується дослідити взаємодію сонячного вітру з поверхнею Місяця, механізми утворення води на його поверхні, магнітні поля, теплові характеристики поверхні та радіаційне середовище навколо Місяця.