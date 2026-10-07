В Іспанії безкоштовно віддають ціле село, але ремонт обійдеться у мільйони

В Іспанії шукають інвестора для невеликого покинутого селища, яке фактично можна отримати безкоштовно. Йдеться про А-Барка — невеликий присілок у муніципалітеті Кортегада в провінції Оренсе на північному заході країни.

За селище не треба платити, але його потрібно відновити

Комплекс складається з 12 будинків і понад 15 тис. кв. м землі. Однак пропозиція розрахована не на тих, хто шукає дешеве житло, а передусім на інвесторів.

Як пише французьке видання Marie France з посиланням на іспанський портал Voz Populi, нерухомість планують передати для «реставрації та ревіталізації». Інвестор має відновити селище та перетворити його на туристичний комплекс із рекреаційними й гастрономічними послугами.

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При цьому нульова ціна стосується лише самої нерухомості. За оцінкою муніципальної влади, яку наводили у 2024 році, необхідні роботи можуть коштувати від 2 до 3 млн євро.

Гроші знадобляться не лише на ремонт 12 покинутих будівель. Також потрібно відновити вулиці та дороги, які ведуть до селища.

Є й інша особливість пропозиції: це не звичайний продаж. Йдеться про концесію — право користуватися територією на визначених умовах. У 2024 році розглядали можливість передати її на 50 років, однак актуальна пропозиція не уточнює термін.

Історія селища

А-Барка була заснована у XV столітті та розташована біля річки Мінью неподалік кордону з Португалією. Багато років тут працювала переправа через річку.

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У 1920-х роках будівництво мосту поблизу змінило життя місцевих жителів, які почали займатися вирощуванням винограду. Через кілька десятиліть ситуацію змінило будівництво дамби: у 1950-х роках після її запуску частину сільськогосподарських земель затопило.