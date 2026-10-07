Важливий для українців потяг у Європі скасували без попередження

Чеський приватний перевізник Leo Express 3 5 жовтня призупинив залізничне сполучення між важливими для українців містами — Франкфуртом-на-Майні, Перемишлем та Прагою.

Потяги за цим маршрутом більше не курсуватимуть до окремого повідомлення, а пасажирам, які вже придбали квитки, обіцяють компенсації.

Про це пише видання Interia

Чому Leo Express припинив курсування

У компанії пояснили рішення складною ситуацією на німецькій залізниці. Через будівельні роботи розклад постійно змінювався, потяги курсували з перервами та змушені були їхати об’їзними маршрутами.

Представник Leo Express Еміл Седларжик заявив, що робота за умов, коли практично щодня діє інший розклад, є «неприйнятною» для компанії.

«У зв’язку з нинішньою ситуацією ми вирішили не продовжувати обслуговування цієї лінії цього року», зазначив представник перевізника.

На Finance.ua ви можете оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ. ✈️

Наразі не відомо, коли сполучення можуть відновити і чи відбудеться це взагалі. Leo Express веде переговори з Deutsche Bahn щодо майбутніх розкладів.

Пасажирам, які мають квитки на рейси після 5 жовтня, мають виплатити компенсації відповідно до правил. У компанії також перепросили за незручності.

Маршрут пропрацював трохи більше двох місяців. Сполучення Перемишль — Прага — Франкфурт-на-Майні запустили 31 липня.