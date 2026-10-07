Важливий для українців потяг у Європі скасували без попередження
Чеський приватний перевізник Leo Express 3 5 жовтня призупинив залізничне сполучення між важливими для українців містами — Франкфуртом-на-Майні, Перемишлем та Прагою.
Потяги за цим маршрутом більше не курсуватимуть до окремого повідомлення, а пасажирам, які вже придбали квитки, обіцяють компенсації.
Про це пише видання Interia.
Чому Leo Express припинив курсування
У компанії пояснили рішення складною ситуацією на німецькій залізниці. Через будівельні роботи розклад постійно змінювався, потяги курсували з перервами та змушені були їхати об’їзними маршрутами.
Представник Leo Express Еміл Седларжик заявив, що робота за умов, коли практично щодня діє інший розклад, є «неприйнятною» для компанії.
«У зв’язку з нинішньою ситуацією ми вирішили не продовжувати обслуговування цієї лінії цього року», зазначив представник перевізника.
Наразі не відомо, коли сполучення можуть відновити і чи відбудеться це взагалі. Leo Express веде переговори з Deutsche Bahn щодо майбутніх розкладів.
Пасажирам, які мають квитки на рейси після 5 жовтня, мають виплатити компенсації відповідно до правил. У компанії також перепросили за незручності.
Маршрут пропрацював трохи більше двох місяців. Сполучення Перемишль — Прага — Франкфурт-на-Майні запустили 31 липня.
Маршрут протяжністю близько 1300 км був одним із найдовших залізничних напрямків у Європі, а поїздка займала близько 20 годин. Leo Express переважно використовував трьохвагонні склади, один із вагонів був спальним. Це були вживані та модернізовані вагони, придбані у Deutsche Bahn. Пасажири могли обрати місце у змішаному купе або купе лише для жінок.
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