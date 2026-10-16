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Митниця та Держаудитслужба обмінюватимуться даними для контролю за бюджетними закупівлями

Казна та Політика
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Державна митна служба України та Державна аудиторська служба України підписали угоду про інформаційне співробітництво. Документ передбачає обмін даними для посилення міжвідомчої взаємодії та підвищення ефективності контролю за використанням державних коштів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Це важливий крок до посилення міжвідомчої взаємодії, розширення можливостей використанн даних та підвищення ефективності контролю за використанням державних коштів», — сказано в повідомленні.

Як відбуватиметься обмін інформацією

Угода визначає загальні засади обміну інформацією, якою служби володіють у межах своїх повноважень.
Документ має рамковий характер, а практичні механізми співпраці — перелік даних, формат і порядок їх передавання — сторони визначатимуть в окремих двосторонніх протокола.
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Для початку митні дані допомагатимуть перевірити, за якою ціною і звідки насправді надходять товари, закуплені за бюджетні кошти чи кошти міжнародних партнерів.
«Обмін такими даними — це внесок і в детінізацію економіки, і в збереження довіри міжнародних партнерів до України», — наголосили в Державній митній службі.

Як співпраця допоможе виявляти зловживання

Як розповів голова Держмитслужби Орест Мандзій, обмін інформацією між державними органами — це насамперед можливість ефективніше виконувати поставлені завдання, у тому числі за рахунок верифікації даних.
«Така співпраця сприятиме зменшенню можливостей для маніпуляцій з митною вартістю та походженням товарів, виявленню ризикових операцій та підвищенню прозорості зовнішньоекономічної діяльності. Водночас це дозволить протидіяти зловживанням під час використання бюджетних коштів і міжнародної допомоги», — додавМандзій.
У подальшому розвиток інформаційної співпраці створить нові інструменти для детінізації економіки.
За матеріалами:
Finance.ua
Держзакупівлі
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