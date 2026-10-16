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Резиденти Дія. Сіty сплатили майже 44 млрд грн податків з початку року

Казна та Політика
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Резиденти Дія. Сіty сплатили майже 44 млрд грн податків з початку року
Резиденти Дія. Сіty сплатили майже 44 млрд грн податків з початку року
За три квартали 2026 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 43,9 млрд грн податків.
Це на 99,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Тоді компанії простору сплатили понад 22 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
«Українські технологічні компанії продовжують масштабувати бізнес навіть в умовах повномасштабної війни. Зростають обсяги їхньої діяльності, з’являються нові продукти та робочі місця. Водночас збільшуються податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.
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Загалом від запуску Дія. City у 2022 році резиденти простору сплатили вже понад 109 млрд грн податків.
Сьогодні до Дія. City приєдналося понад 4 700 компаній — від українських продуктових стартапів і розробників defense tech-рішень — до міжнародних технологічних компаній. Серед них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.
Раніше ми повідомляли, що минулоріч у Мінцифри анонсували проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні. Нещодавно фонд майбутнього проєкту збільшили до €50 млн. У пріоритеті для інвестування — датацентри, кібербезпека, оборонні та інші технології.

За матеріалами:
Finance.ua
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