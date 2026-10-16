Резиденти Дія. Сіty сплатили майже 44 млрд грн податків з початку року

За три квартали 2026 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 43,9 млрд грн податків.

Це на 99,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Тоді компанії простору сплатили понад 22 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Українські технологічні компанії продовжують масштабувати бізнес навіть в умовах повномасштабної війни. Зростають обсяги їхньої діяльності, з’являються нові продукти та робочі місця. Водночас збільшуються податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.

Загалом від запуску Дія. City у 2022 році резиденти простору сплатили вже понад 109 млрд грн податків.

Сьогодні до Дія. City приєдналося понад 4 700 компаній — від українських продуктових стартапів і розробників defense tech-рішень — до міжнародних технологічних компаній. Серед них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.