Резиденти Дія. Сіty сплатили майже 44 млрд грн податків з початку року

«Українські технологічні компанії продовжують масштабувати бізнес навіть в умовах повномасштабної війни. Зростають обсяги їхньої діяльності, з’являються нові продукти та робочі місця. Водночас збільшуються податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.
Загалом від запуску Дія. City у 2022 році резиденти простору сплатили вже понад 109 млрд грн податків.
Сьогодні до Дія. City приєдналося понад 4 700 компаній — від українських продуктових стартапів і розробників defense tech-рішень — до міжнародних технологічних компаній. Серед них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.
Раніше ми повідомляли, що минулоріч у Мінцифри анонсували проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні. Нещодавно фонд майбутнього проєкту збільшили до €50 млн. У пріоритеті для інвестування — датацентри, кібербезпека, оборонні та інші технології.