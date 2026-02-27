0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Орбан назвав додаткову умову для розблокування кредиту Україні від ЄС

168
Орбан назвав додаткову умову для розблокування кредиту Україні від ЄС
Орбан назвав додаткову умову для розблокування кредиту Україні від ЄС
У прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може бути додаткова умова для того, щоб розблокувати надання ЄС кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомляє Politico, пише РБК-Україна.
Посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.
У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем’єр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні.
Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов’язання розв’язати питання «Дружби» може розблокувати надання кредиту.
Читайте також
Однак двоє дипломатів, безпосередньо залучених до обговорень, застерігають, що маневрування Будапешта може бути ширшим.
За їхніми словами, Угорщина може й надалі блокувати санкції, доки не буде схвалена її власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро у межах інструменту SAFE.
Дипломати зазначають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE.
Вони припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.
Читайте також
В ЄС продовжують обговорювати альтернативи взаємодії з Орбаном. Зокрема, згадується «маловідома норма», яку, схоже, виявили юридичні служби Ради: стаття 327 Договорів ЄС.
У ній зазначено, що держави-члени, які не беруть участі в посиленій співпраці (правовій основі кредиту), «не повинні перешкоджати її реалізації державами-членами, що беруть у ній участь».
Читайте також
Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро. Йдеться про фінансування, яке планували залучити через спільний борг під гарантії бюджету ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems