АЗК фіксують значне зростання продажів пального

Енергетика
Українські мережі автозаправних станцій фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та тривалих відключень електроенергії.
Про це пише enkorr.

Зростання продажів пального

Як повідомили у мережі AMIC Energy, у столичному регіоні за останній тиждень реалізація пального зросла більш ніж на 50%. Загалом по Україні приріст становить близько третини.
У компанії зазначають, що клієнти заправляють не лише автомобілі, а й каністри. Серед причин зростання попиту називають перебої з електропостачанням, а також повернення людей з відпусток. У денні години на окремих АЗК фіксують незначні черги, водночас ситуація залишається контрольованою.
Про збільшення продажів також повідомляє мережа SOCAR. За її даними, у січні 2026 року реалізація пального зросла на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Помітне зростання демонструють і сегменти непаливних продажів, зокрема магазини при АЗК та кафе.
Схожу тенденцію фіксує і мережа WOG, яка пов’язує зростання відвідуваності з погодними умовами та перебоями з електропостачанням.
У мережі ОККО також підтвердили підвищений попит на пальне в Києві та області, зазначивши, що станом на зараз пальне на АЗК є в достатній кількості.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
