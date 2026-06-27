У яких регіонах переселенці найактивніше купують житло за «єВідновлення» Сьогодні 07:16 — Нерухомість

Де найактивніше купують житло за "єВідновлення"

В Україні 3000 родин придбали житло за державною програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Де найактивніше купують житло за «єВідновлення»

«На першому етапі програма передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни», — нагадала Свириденко.

З 1 травня найбільше житла за житловими ваучерами придбано в Київській області — тут уже використано понад 500 ваучерів на суму більш як 1 млрд грн.

До лідерів також входять:

Дніпропетровська область — 342 ваучери на 682,8 млн грн;

Одеська область — 298 ваучерів на 595,8 млн грн;

місто Київ — 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

За словами премʼєрки, понад 88% придбаного житла становлять квартири, ще близько 10% — приватні будинки.

Загалом на участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв. Більше 33 тисяч із них уже розглянуто та погоджено місцевими комісіями.

На першому етапі фінансування погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

«Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб якомога більше українських родин отримали можливість придбати власне житло в межах складової „Житло для ВПО з ТОТ“ програми єВідновлення», — йдеться у повідомленні.

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