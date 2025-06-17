Вартість робочої сили в ЄС зростає — Finance.ua

Вартість робочої сили в ЄС зростає Сьогодні 16:16 — Світ

За даними Євростату, номінальні погодинні витрати на оплату праці в Європейському Союзі зросли на 4,1% у першому кварталі цього року порівняно з аналогічним кварталом минулого року після зростання на 4,3% у річному обчисленні у четвертому кварталі 2024 року.

Найбільше зростання було зафіксовано в Румунії, Хорватії, Болгарії, Словенії та Польщі.

Про це повідомляє Вusiness insider.

У Польщі робоча сила подорожчала на 11,2%; у четвертому кварталі 2024 року цей показник був 13,8%.

Серед країн ЄС найбільше зростання вартості погодинної оплати праці для всієї економіки зафіксовано в Румунії (16,1%), Хорватії (13,5%), Болгарії (13,0%), Словенії (11,9%) та Польщі (11,2%). Найнижча динаміка зростання зафіксована на Мальті (1,6%) та у Франції (1,9%).

У Польщі за загального зростання заробітної плати на 11,2%, розбитого за окремими секторами економіки, витрати на робочу силу в промисловості зросли на 8,8%, у будівництві — на 9,9%, а у сфері послуг — на 9,3%.

Нагадаємо, представники профспілок в Польщі хочуть підвищення зарплати на 349 злотих брутто, з 4666 злотих до 5015 злотих.

Пропоноване підвищення значно перевищує урядові прогнози, згідно з якими мінімальна заробітна плата та оклади солдатів, службовців і пожежників не повинні зрости більш ніж на 3,8%.

За даними Євростату , у січні 2025 року розмір мінімалки в країнах ЄС коливався від 551 до 2638 євро на місяць. У більшості країн Євросоюзу існує мінімальна зарплата, а розмір мінімалки встановлюється державою.

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