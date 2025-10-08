Чому українські топ-менеджери змінюють місце роботи, які пропозиції обирають Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Чому українські топ-менеджери змінюють місце роботи, які пропозиції обирають

Компанії з різних секторів економіки в один голос говорять про відчутний дефіцит управлінців і, як результат, про наростаючу конкуренцію за топів. Керівники все частіше ставлять на перше місце не просто високу зарплату, а комплекс факторів, серед яких цінності, репутація роботодавця, баланс між роботою та життям, а також реальні можливості впливати на розвиток компанії.

Зарплати зростають швидше за середні по країні, але гроші більше не єдиний фактор.

Про це пише аналітичний центр кар’єрної платформи для керівників та спеціалістів GRC.UA

Аналатики дослідили, чому українські топ-менеджери змінюють місце роботи, які пропозиції обирають, як шукають нову роботу та як компанії борються за лідерів у 2025 році.

Причини звільнень

Основним тригером початку розгляду нової пропозиції роботи для топ-менеджерів залишається вища зарплата. Цей фактор дійсно переважає у більшості випадків. 87% опитаних топ-менеджерів зазначили, що розглянуть нову пропозицію, якщо там будуть отримувати більшу зарплату.

Проте фінансова мотивація — не єдиний спосіб утримати керівника. Постійний стрес та гонка за ефективністю викликають у управлінців хронічну втому, професійне вигоряння та відчуття рутини.

Сучасні керівники хочуть більшої автономії в управлінських рішеннях. Якщо компанія не практикує прозоре стратегічне планування із залученням топів, вона ризикує втратити своїх лідерів.

Отже, часто до фінансової причини звільнення додаються інші. 33% опитаних управлінців готові перейти в іншу компанію через неможливість професійного зростання, 31% — через кращу бонусну систему, 29% топ-менеджерів зазначили, що їх зацікавить нова компанія, якщо запропонує роботу з цікавими проектами та професійними викликами.

Чверть опитаних керівників (26%) не готові миритися з відсутністю балансу між роботою та особистим життям на поточному місці й зазначили цей фактор важливим при розгляді нових пропозицій.

Для 16% керівників вкрай важлива більша автономія та вплив на стратегію компанії.

Читайте також Робота після 45: що пропонує Мінсоцполітики

Цінності компанії також виходять на перший план. Майже п’ята частина топів (19%) зізнається, що залишили б нинішню позицію, аби працювати в організації з ближчою до них культурою.

Таким чином, у 2025 році керівники шукають не просто фінансову стабільність, а середовище, яке відповідає їхнім амбіціям та принципам.

Як топ-менеджери шукають нову роботу

Топи залишаються стратегічними у побудові кар’єри та виборі нового роботодавця. Навіть маючи роботу, більшість досліджує ринок праці та цікавиться новими вакансіями. Дві третини керівників (62%) у тій чи іншій формі готові до змін: 30% активно шукають роботу, ще третина моніторить ринок пасивно.

На відміну від спеціалістів середньої ланки, керівники при пошуку роботи практикують комплекс каналів. Кадрові портали та сайти з пошуку роботи залишаються головним інструментом. Цей спосіб застосовують 78% топ-менеджерів.

Також важливим при пошуку роботи для керівників є особистий та професійний нетворкінг. Половина опитаних управлінців (51%) зазначають, що знаходять нове місце через знайомих і партнерів. 57% топів користуються пошуком у соціальних мережах. LinkedIn та професійні спільноти працюють здебільшого як майданчик для «легалізації» переходу та демонстрації відкритості до нових викликів.

Боротьба за кадри

Заміна топа обходиться дорого — в середньому 6−9 місяців пошуку та адаптації. Також приходить розуміння, що зарплата — необхідна, але не достатня умова. Тим не менше, більшість компаній все ще покладається лише на фінансові інструменти. Опціони, акціонерні програми чи довгострокові бонуси — велика рідкість. 94% керівників зізнаються, що не мають жодної довгострокової мотивації, лише кожен сотий володіє часткою в бізнесі.

Соцпакети теж виглядають скромно: лише третина має медичне страхування, чверть — компенсацію транспорту. Оплачуване навчання для управлінців передбачають далеко не всі: 37% компаній взагалі не фінансують розвиток керівників, лише 6% системно інвестують у бізнес-освіту.

Водночас тренд до гнучкості зростає. Половина топів все ще працюють виключно з офісу, але гібридний формат набирає вагу, особливо серед СЕО та СОО. Для компаній це стає новим інструментом утримання: ті, хто пропонують гнучкість і баланс, отримують перевагу в «битві за таланти».

Зарплати та бонуси: що змінилося за півроку

Три чверті українських топ-менеджерів у 2025 році стали отримувати більше, ніж минулого року. Найбільша частка опитаних керівників (35%) відчула мінімальне підвищення зарплати — до 10%. Ще у 30% опитаних директорів щомісячна фінансова компенсація зросла на суму у діапазоні 10−20%. Вражаюче підвищення на понад 30% отримали лише одиниці.

Але картина не однозначна. Кожен четвертий топ визнає, що заробляє у 2025 році менше, ніж торік. Зниження на 31−40% відчули 6% опитаних.

Що стосується бонусів — тут стагнація. 42% кажуть, що премії не змінилися. 14,5% - що скоротилися. Третина опитаних керівників взагалі не має бонусів. І лише 7% відчули зростання додаткових винагород.

Висновки

Український ринок праці входить у фазу нової конкуренції за лідерів. Сьогодні бізнес розуміє, що «утримати дешевше, ніж шукати». Це означає, що топ-менеджери, які готові взяти на себе відповідальність і демонструють гнучкість, залишаються у виграші.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.