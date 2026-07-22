В Японії виведуть з експлуатації швидкісні поїзди серії Shinkansen 500 Сьогодні 03:10 — Світ

Компанія West Japan Railway Co. повідомила, що швидкісні поїзди серії Shinkansen 500, що розвивали швидкість 300 км/год на комерційних лініях, планують вивести з експлуатації, пише ЦТС.

Поїзди оснащені інноваційними функціями, що дозволяють поєднувати високу швидкість із низьким рівнем шуму. Подовжена носова частина головного вагона має довжину близько 15 метрів, а його округлий корпус нагадує літак. Пантографи, які живляться електрикою від повітряних дротів, мають форму крил.

З моменту своєї появи поїзд скоротив час у дорозі між станціями Шин-Осака та Хаката на 15 хвилин, а найшвидший рейс зайняв 2 години 17 хвилин. Він також вийшов на лінію Токайдо-Сінкансен, з’єднавши Токіо та Хакату за 4 години 49 хвилин і вперше подолавши п’ятигодинний бар’єр.

Після того, як у 2010 році потяг було знято з лінії Токайдо-Сінкансен, він курсував маршрутом Кодама на лінії Саньо-Сінкансен, зупиняючись на всіх станціях.

У міру старіння парку усі чотири поїзди планується списати. Після закінчення регулярного обслуговування вони курсуватимуть у додатковому режимі.

Нинішнє покоління, засноване на Shinkansen серії 700, експлуатується компаніями JR West та Central Japan Railway Co у складі одного поїзда.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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