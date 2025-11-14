0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ прокоментував корупційний скандал в Україні

274
МВФ прокоментував корупційний скандал в Україні
МВФ прокоментував корупційний скандал в Україні
Розслідування НАБУ щодо корупції в енергетичному секторі України підтверджує важливість продовження антикорупційних реформ, заявила директор Департаменту з комунікацій МВФ Джулія Козак.
За її словами, для України критично важливо захищати антикорупційні інституції, адже країна значною мірою залежить від підтримки міжнародних організацій. Надійна антикорупційна структура дозволяє створити рівні умови, захищати державні ресурси, покращувати бізнес-клімат і залучати інвестиції.
Читайте також
«Це ключовий елемент реформ для донорів, особливо коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та інших ініціатив», — підкреслила Козак.
Вона також зазначила, що випадки корупції в енергетичному секторі підкреслюють необхідність забезпечити антикорупційним органам ресурси, довіру та свободу дій для ефективного виконання їхніх обов’язків.

Реакція ЄС

Як ми повідомляли раніше, у ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією», і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Санкції

13 листопада президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.
За матеріалами:
Газета по-Українськи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems