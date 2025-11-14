МВФ прокоментував корупційний скандал в Україні Сьогодні 15:16

Розслідування НАБУ щодо корупції в енергетичному секторі України підтверджує важливість продовження антикорупційних реформ, заявила директор Департаменту з комунікацій МВФ Джулія Козак.

За її словами, для України критично важливо захищати антикорупційні інституції, адже країна значною мірою залежить від підтримки міжнародних організацій. Надійна антикорупційна структура дозволяє створити рівні умови, захищати державні ресурси, покращувати бізнес-клімат і залучати інвестиції.

«Це ключовий елемент реформ для донорів, особливо коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та інших ініціатив», — підкреслила Козак.

Вона також зазначила, що випадки корупції в енергетичному секторі підкреслюють необхідність забезпечити антикорупційним органам ресурси, довіру та свободу дій для ефективного виконання їхніх обов’язків.

Реакція ЄС

Як ми повідомляли раніше, у ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією», і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Санкції

13 листопада президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.

