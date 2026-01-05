«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня
В «Укрзалізниці» повідомили про коригування розкладу руху поїздів через ускладнення на залізничній ділянці в районі Фастова, яка нещодавно зазнала російського обстрілу. На цей час призупинено продаж квитків на низку рейсів.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Коли відновлять продаж квитків
У перевізника зазначили, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня. Продаж квитків планують відкрити зранку 8 січня:
- внутрішні рейси з 08:00;
- міжнародні рейси з 09:00.
Корективи пов’язані з необхідністю безпечного об’їзду фастівської ділянки, а також зі зміною інтенсивності руху на окремих відрізках колій.
Коли поїзди курсуватимуть за новими графіками
За оновленими розкладами українські поїзди почнуть курсувати з 22 січня. До цього часу можливі затримки в межах 1−2 годин залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.
Що відомо про обстріл і пошкодження інфраструктури
У ніч проти 6 грудня росія здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України.
Під атакою опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У Фастові було зруйновано вокзал, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в інших регіонах.
Місцева влада разом з «Укрзалізницею» ухвалила рішення побудувати новий вокзал замість зруйнованого.
Поділитися новиною
Також за темою
«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня
Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф
Заборгованість українців за комунальні послуги скоротилася
Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з «відтоку мізків»: розумні фахівці масово залишають країну
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники
ЄСВ з 1 січня 2026 року — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд