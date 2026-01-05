0 800 307 555
«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня

«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня
«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня
В «Укрзалізниці» повідомили про коригування розкладу руху поїздів через ускладнення на залізничній ділянці в районі Фастова, яка нещодавно зазнала російського обстрілу. На цей час призупинено продаж квитків на низку рейсів.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Коли відновлять продаж квитків

У перевізника зазначили, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня. Продаж квитків планують відкрити зранку 8 січня:
  • внутрішні рейси з 08:00;
  • міжнародні рейси з 09:00.
Корективи пов’язані з необхідністю безпечного об’їзду фастівської ділянки, а також зі зміною інтенсивності руху на окремих відрізках колій.

Коли поїзди курсуватимуть за новими графіками

За оновленими розкладами українські поїзди почнуть курсувати з 22 січня. До цього часу можливі затримки в межах 1−2 годин залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.

Що відомо про обстріл і пошкодження інфраструктури

У ніч проти 6 грудня росія здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України.
Під атакою опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У Фастові було зруйновано вокзал, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в інших регіонах.
Місцева влада разом з «Укрзалізницею» ухвалила рішення побудувати новий вокзал замість зруйнованого.
Payment systems