«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня

В «Укрзалізниці» повідомили про коригування розкладу руху поїздів через ускладнення на залізничній ділянці в районі Фастова, яка нещодавно зазнала російського обстрілу. На цей час призупинено продаж квитків на низку рейсів.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Коли відновлять продаж квитків

У перевізника зазначили, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня. Продаж квитків планують відкрити зранку 8 січня:

внутрішні рейси з 08:00;

міжнародні рейси з 09:00.



Корективи пов’язані з необхідністю безпечного об’їзду фастівської ділянки, а також зі зміною інтенсивності руху на окремих відрізках колій.

Коли поїзди курсуватимуть за новими графіками

За оновленими розкладами українські поїзди почнуть курсувати з 22 січня. До цього часу можливі затримки в межах 1−2 годин залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.

Що відомо про обстріл і пошкодження інфраструктури

У ніч проти 6 грудня росія здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України.

Під атакою опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У Фастові було зруйновано вокзал, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в інших регіонах.

Місцева влада разом з «Укрзалізницею» ухвалила рішення побудувати новий вокзал замість зруйнованого.

