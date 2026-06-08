Як змінилася вартість «борщового набору» у червні 2026 року Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Як змінилася вартість «борщового набору» у червні 2026 року

В Україні зафіксували зростання цін на овочі так званого «борщового набору». Дорожчали як запаси минулого врожаю, так і продукція нового сезону.

Водночас рання картопля трохи подешевшала.

На ринку овочів спостерігається змішана динаміка: помідори продовжують втрачати в ціні, огірки також дешевшають, а солодкий перець поступово знижується у вартості. Натомість пекінська та цвітна капуста подорожчали.

Кабачки та баклажани стали доступнішими, тоді як зелений горошок різко подешевшав. Водночас зросли ціни на спаржу та зелень.

Фрукти, ягоди

У фруктово-ягідному сегменті тенденції також різні. Яблука подорожчали, а груші, навпаки, подешевшали. Зростання цін зафіксовано на ківі та лимони, тоді як банани й авокадо втратили у вартості. Черешня та лохина продовжують дешевшати. Абрикоси подорожчали, а ціни на суницю садову стабілізувалися у вузькому діапазоні.

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Раніше Finance.ua писав , що поки одні категорії товарів в Україні стрімко втрачають у ціні завдяки новому врожаю, інші опинилися під прямим ударом через весняні заморозки та енергетичні виклики. Споживачам варто готуватися до контрастів у магазинах та супермаркетах.

Базовий борщовий набір наразі коштує на 15−17% дешевше, ніж торік. Ціна на картоплю впала в середньому на 20%. Молода картопля, яка стартувала з 45 грн/кг, почне стрімко дешевшати вже за місяць-півтора.

Огірки та помідори: найдешевші овочі очікуються в період з другої половини червня до серпня. Проте обвалу цін не станеться через дороге пальне та високі енерговитрати виробників.

Нагадаємо, в червні 2025 року картоплю пропонували за ціною 10−20 грн/кг. Ранню білокачанну капусту пропонували за ціною 10−20 грн/кг.

Ціни на ранній буряк в Україні у кінці тижня знаходилися на рівні 25−40 грн/кг.

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