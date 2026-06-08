0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота у Швеції: скільки і де нині можна заробити

Особисті фінанси
49
Робота у Швеції: скільки і де нині можна заробити
Робота у Швеції: скільки і де нині можна заробити
Видання Libertatea розповіло, скільки нині можна заробити в Швеції за сезон і де потрібні люди.
Кадрове агентство шукає збирачів помідорів для шведської теплиці, яка позиціонується як «найбільша та найсучасніша теплиця країни».

Що вимагають

Згідно з оголошенням на платформі пошуку роботи Jooble, кандидати повинні мати:
  • паспорт держави-члена Європейського Союзу,
  • хорошу фізичну форму.
  • знання англійської, шведської, румунської, польської, угорської або російської мов є перевагою.
Читайте також

Графік роботи

Робочий графік становить 8−10 годин на день, з мінімальним робочим тижнем 40 годин. У періоди понаднормової роботи можлива також робота по суботах від 5 до 8 годин.
Робота виконується виключно в приміщенні при температурі від 22 до 26 градусів Цельсія.
Можливі зміни: 6:00—15:00, 6:30—15:30 або 7:00—16:00.
При цьому співробітники отримують пільги за трудовим договором, оплачувані відпустки відповідно до закону та можливість отримання авансу по заробітній платі приблизно через два тижні після прибуття.
Проживання
Проживання максимум дві особи в кімнаті, відстань до місця роботи становить від 5 до 30 кілометрів.

Заробітна плата

При укладенні постійних контрактів оплата становить 141,43 шведських крон на годину, що еквівалентно приблизно 13 євро.
При сезонному контракті заробітна плата становить 115 шведських крон на годину, приблизно 10 євро.
«Працівники займаються ручним збором помідорів. Робоче навантаження невисоке, але працівники повинні виконувати щоденну норму, щоб забезпечити необхідний обсяг роботи», — йдеться в оголошенні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems