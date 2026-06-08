Робота у Швеції: скільки і де нині можна заробити Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Робота у Швеції: скільки і де нині можна заробити

Видання Libertatea розповіло, скільки нині можна заробити в Швеції за сезон і де потрібні люди.

Кадрове агентство шукає збирачів помідорів для шведської теплиці, яка позиціонується як «найбільша та найсучасніша теплиця країни».

Що вимагають

Згідно з оголошенням на платформі пошуку роботи Jooble, кандидати повинні мати:

паспорт держави-члена Європейського Союзу,

хорошу фізичну форму.

знання англійської, шведської, румунської, польської, угорської або російської мов є перевагою.

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Графік роботи

Робочий графік становить 8−10 годин на день, з мінімальним робочим тижнем 40 годин. У періоди понаднормової роботи можлива також робота по суботах від 5 до 8 годин.

Робота виконується виключно в приміщенні при температурі від 22 до 26 градусів Цельсія.

Можливі зміни: 6:00—15:00 , 6:30—15:30 або 7:00—16:00 .

При цьому співробітники отримують пільги за трудовим договором, оплачувані відпустки відповідно до закону та можливість отримання авансу по заробітній платі приблизно через два тижні після прибуття.

Проживання

Проживання максимум дві особи в кімнаті, відстань до місця роботи становить від 5 до 30 кілометрів.

Заробітна плата

При укладенні постійних контрактів оплата становить 141,43 шведських крон на годину, що еквівалентно приблизно 13 євро.

При сезонному контракті заробітна плата становить 115 шведських крон на годину, приблизно 10 євро.

«Працівники займаються ручним збором помідорів. Робоче навантаження невисоке, але працівники повинні виконувати щоденну норму, щоб забезпечити необхідний обсяг роботи», — йдеться в оголошенні.

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